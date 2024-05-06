〈房產〉科學園區題材火熱 台南安定區成屋單價5年間漲幅近9成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-06 14:58

台灣三大科學園區已成台灣重要的經濟命脈，更明顯帶動區域房市的發展。房仲業者統計 2019-2023 年期間，三大科學園區所在行政區與縣市成屋房價變化，以南部科學園區 (台南園區) 所在行政區的房價漲幅最為突出，其中台南市的安定、新市區 5 年間漲幅超過 8 成最狂。

而受惠於園區題材效應，新竹縣寶山鄉近 5 年漲幅也達 7 成以上。

統計科學園區所在行政區成屋房價漲幅，安定區五年間漲幅以 88.2% 居冠，新市區、寶山鄉分別以 80.7% 和 74.5% 緊追在後。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，科學園區為台灣科技發展的重要指標，不僅能帶動產業結構的調整，維繫經濟繁榮，也能吸引不少人口遷入，推升當地房市表現，因此科學園區周邊房屋成為最大受益者。

陳金萍說，在南部科學園區未開發前，安定區發展較為緩慢，但在南科陸續開發後，帶動當地都市規劃，使安定區發展加速。再加上近年來科學園區發展逐漸成熟，提供大量的就業機會，也吸引不少人口移入，提升安定區整體發展與生活水平，連帶促進房價上漲。近 5 年安定區成屋單價從 11 萬元漲至 20.7 萬元，漲幅高達 88.2%。

至於新市區，除擁有絕大多數的南科園區，再加上市府為加速提供進駐廠商設廠土地，擬定特定區計畫，新市區部分土地也已獲准成為特定開發區，未來發展性可期。新市區的交通便利性十足，中山高、北二高、東西向快速公路、台一省道皆彙集於新市區，為台南市整體交通網的中心。未來靠著高科技產業，新市區有望成為台南的明日之星。近 5 年新市區成屋單價從 13.5 萬元漲至 24.4 萬元，漲幅達 80.7%。

而寶山鄉成屋單價 5 年間漲幅為 74.5%，漲幅也相當凌厲。陳金萍指出，新竹縣寶山鄉為新竹房市蛋白區，房價長期位於低檔，不過近期隨著新竹市區發展飽和及台積電設廠效應下，建商推案外擴，讓傳統蛋白、蛋殼區域房價也持續走揚。

若進一步觀察三大園區所在行政區於各個縣市的排名變化可以發現，新市區一口氣從爬升 7 名至全市第四名。陳金萍表示，三大科學園區中，南部科學園區所在的 3 個行政區成屋單價爬升的名次皆明顯高於竹科與中科的行政區，顯示台南園區的磁吸效應明顯，在產業聚落、就業機會、人口紅利加持下，購屋需求穩定成長，也推升這 3 區房價。