〈房產〉新青安帶動房市小宅交易旺 南二都「積」情上漲逾2成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-29 12:36

全台房市交易趨於小宅化已成形，房仲業者根據實價登錄，統計六都 25 坪以下小宅與逾 65 坪大宅近三年的單價漲幅，結果顯示，六都小宅的漲幅皆領先大宅，其中南二都小宅漲聲最宏亮，大漲超過 2 成；而北市小宅漲幅 8.8% 雖為六都最少，但相較大宅幾乎文風不動僅漲 0.2%，首都小宅的漲勢遠比大宅亮眼。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，房市在通膨帶動下，不論大小宅均呈現價揚趨勢，但 65 坪以上的大宅容易超過央行上限 4 成的豪宅限貸總價門檻，加上平均地權條例的私法人購屋許 可制實施後，抑制豪宅置產主力之一的私法人買盤，而囤房稅 2.0 的重稅規劃，又讓房屋稅基高的大宅面臨壓力，在政策的連番打壓下，大坪數產品的漲幅較為保守，尤其台北市房價水準突出，大坪數住宅幾乎皆為避無可避的豪宅，大宅漲幅也因而趨於低調。

相較於大宅受政策箝制，小宅因買盤向來以首購自住客為大宗，在「打炒作不打自住」的原則下，所受衝擊較輕；且去年下半年新青安優貸上路後，大幅拉抬低總價小宅買氣，市場上逐漸形成小宅「賣一間少一間」的供不應求趨勢，買方追價意願也相對踴躍，使小宅的身價明顯提高。

全台灣六大都會區中成屋小宅漲幅最高的都會，由台南市奪冠，3 年間均價從 17 萬元上漲至 21.4 萬元，漲幅將近 26%；高雄市也不遑多讓，近 3 年小宅漲幅也達到 21.3%。

陳定中指出，台南南科因台積電 (2330) 的 3 奈米產能穩定，營業額超越竹科躍居三大科學園區龍頭，就業買盤也持續暢旺；且南科後續還有三期園區、FG 重劃區的開發前景，使周邊首購小宅掀起卡位戰，新案價碼已攻上 4 字頭，連帶激勵中古屋補漲。