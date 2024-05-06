〈房產〉史上單季最強 永慶加盟四品牌Q1業績衝破98億、年增67%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-06 10:28

永慶房產集團加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產績效再傳捷報。不只 3 月單月業績創下歷史最高紀錄，2024 年第一季也締造高達 98 億元業績，不但較去年同期大幅成長 67%，同時也寫下單季新高。成交件數超過 1.5 萬件，且光第一季就有 35 家店季業績突破 3,000 萬以上，甚至已誕生 15 位「千萬業績經紀人」，超狂績效震撼業界，居台灣房仲領先地位。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，誠實房仲已成為市場主流，今年第一季能創下超越市場和突破歷史紀錄的好成績，代表我們深獲消費者肯定，也贏得眾多加盟店東長、經紀人的認同。永慶房產集團全台店數已突破 1,700 家店，今年第一季新展店超過 55 店，其中成立未滿 3 年的「永義房屋」就佔 21 店，而台中地區的永慶不動產、有巢氏房屋，及高雄地區的台慶不動產，店數都突破 110 家店，展現永慶房產集團未來發展是一片光明！

攤開永慶加盟四品牌第一季的成績單，除了 98 億業績創下新紀錄外，聯賣業績 39 億更是比去年同期多出一倍，帶動第一 季「單店平均業績」逼近 720 萬元、年增 5 成。

總經理莊志成表示，聯賣最強的優勢就是「1 人委託、千店聯賣、萬人服務」，助消費者快速成交；而運用集團科技優勢開發的「房仲聯賣平台」，讓全台加盟店能共享 14 萬筆以上案源，流程即時、也更公開透明，並省下開發時間，服務更多客戶，第一季聯賣成交件數逾 5,800 件，年增逾 7 成，創造加盟店、經紀人、消費者多贏局面。

此外，身為科技房仲先驅，永慶房產集團指出，永慶目前擁有超過 300 人的數位與資訊團隊，致力打造更安全高效的房產交易平台，莊志成總經理說，去年底推出升級版的〈i 智慧 Pro〉，不但連手機都能夠使用，更將過去各獨立的系統進行整合，店東長可以輕鬆掌握店務及人員狀況，經紀人更可以善用系統進行績效和行程管理，事半功倍。加上加盟〈i 學苑〉，提供各種房產知識、系統教學、房市概況分析等線上課程，協助店東培育房仲菁英，拼出亮眼成績。

另一方面，永慶加盟總部持續舉辦各種訓練課程，獲得店東長與經紀人一致好評。像是「擴大事業版圖」研習會，由集團內的店東無私分享自身的成功經驗與經營管理 know-how，已經接連舉辦 3 場；「房仲經營管理師」則聘請外部講師搭配高階主管，分享市場趨勢、行銷經營策略等，自 2019 年開辦以來場場爆滿，有效幫助加盟店提升業績、拓展事業版圖，實現「幫加盟店賺錢」的承諾。

擴大事業版圖研習會邀請內部店東無私分享成功經驗，場場爆滿。(圖：永慶提供)

有了加盟總部完善的資源，助攻永慶加盟四品牌第一季業績達到 1,500 萬以上的店數有將近 160 家店，達 3,000 萬以上的有 35 店，還有 4 家店業績達到 5,000 萬以上，超越許多店一整年的業績。而在個人業績部分，季業績「突破 300 萬的經紀人」則有超過 380 人，「突破 500 萬的經紀人」逾 80 人，「突破 1,000 萬元」多達 15 人，在在證實了永慶房產集團是最強創業平台，也是經紀人最佳發展平台。

永慶加盟事業部總經理莊志成指出，今年 Q1 績效創新高，證明了永慶房產集團是最強創業平台。(圖：永慶提供)