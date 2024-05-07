〈房產〉今年首季外資來台置產成長 半數面積都在這兒

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-07 11:05

今年以來外資投資來台不動產表現大不同。房仲業者彙整內政部數據，外國人 2024 年首季在台取得 290 棟建物，是 2022 年以來同期新高，值得注意的是，無論是建物或土地取得面積皆成長不少，有逾半數取得建物面積是在高雄。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，雖說在房地合一稅制、《平均地權條例》修法等衝擊下，影響部分外資置產意願，不過隨著政府頻頻向國際大廠招手，電子業話題發燒，長線外資有重返房市的跡象。

依內政部統計，外國人今年第一季中，在台共取得 674 筆土地、290 棟建物，其中土地筆數為 2017 年以來同期新低，而建物棟數卻是 2022 年以來同期最高。另外，有別於交易量各有增減，外國人置產面積卻成長不少，其中土地與建物面積分別達 5 萬 5708 坪、1 萬 1687 坪，與去年同期相比，增幅高達 80.8%、114.3%。

徐佳馨分析，過去在台置產外資多為台商背景僑外資，近年政策限制之下，讓外資短期炒作的大門已關，不過台灣經濟表現強勁，國際大廠如 GOOGLE、輝達（NVIDIA）來台投資，陸續加碼台灣，反應在不動產市場，在整體景氣一面向好情況下，增加外國人轉入不動產市場的投資意願。

另觀察六都數據可發現，外國在台取得不動產各有偏好，其中取得土地大量集中在新北市、桃園市，而建物則以雙北物件為主。但值得注意的是，外國人 2024 年第一季取得建物面積共達 1 萬 1687 坪，其中高雄市就達 6040 坪，換言之，當季全台約 51.7% 建物面積都集中於高雄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，雙北匯聚台灣政經資源，因此向來都是外國人購置建物的首選。不過，外資購置土地偏好地價相對低，且具捷運或機場等交通優勢的桃園市、新北，使兩者成為土地交易冠軍與亞軍，另兩地會受外資青睞，推估也與設廠等需求有關。