〈房產〉信義房屋：4月房市交易新青安當道 總價1000-1500萬元最夯

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-30 12:02

信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 4 月前 28 天交易狀況，整體市況延續 3 月的房市熱度，成交量較上月持平，同時維持兩位數的年增率，其中受到股市維持歷史高檔與新青安等政策支持，以總價 1000-1500 萬元交易量最多，每 4 間就有 1 間房屋交易在此一總價帶。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，面對當前市場穩健的買氣，房市反而處於供給端不足的狀態，整體房市成交速度快且議價空間持續收斂，目前股市仍處於高檔，加上營建股創高反應市場資金看好後續房市，另外新青安等政策也持續幫助年輕族群購屋，信心與資金都偏多，房市仍未有停歇的跡象，需觀察後續是否有新政策推出。

信義房屋統計顯示，全台總價 1000-1500 萬元成交最多，其次則是總價 1500-2000 萬元，台北市也是小案當道，總價 1000-1500 與總價 1500-2000 萬元的交易占比都達到 2 成，換屋市場總價 3000-5000 萬則是表現穩定。

至於新北市總價 1000~2000 萬元交易占比超過 5 成，新北市持續吸納大台北地區通勤族到此定居。

桃園市也是總價 1000-1500 萬元交易最多，台中表現與桃園一致，不過到了南台灣，總價 700-1000 萬元市場就相對活絡一些，主要還是當地房價基期較低，不過成交總價最多的還是 1000~1500 萬元。