〈房產〉房仲統計：4月全台房市交易年增28% 南二都交易熱度仍高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-30 11:40

台灣出口連五紅，景氣燈號連三綠，經濟景氣持續復甦，加上通膨預期，自住、長期置產需求仍穩健，由房仲業者內部統計的門市交易資料顯示，4 月整體房市雖較 3 月下滑，但台南及高雄的交易熱度仍在。

永慶房屋統計，4 月房市交易，台南與高雄則分別月減 8% 與 10%。但 4 月交易量高雄量年增 51%，表現最為亮眼，其次台南均成長 27%；而住商機構統計，4 月房市交易量，台南月增 6.9%，年增 26.8%，高雄月減 8.5%，年增 3.4%

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，4 月因清明連假與銷售日較 3 月少，工作天數較短，影響房市交易量能， 4 月全台交易量較 3 月減少 10%。根據永慶房產集團統計：台北月減 7%，新北減少 11%，桃園月減 12%，新竹縣市量縮 11%，台中減少 9%，台南與高雄則分別月減 8% 與 10%。

陳金萍表示，通常第二季是傳統房市交易旺季，今年以來在通膨預期心理與新青安優惠貸款效應發酵下，房市交易熱絡，不過，通常周休二日是房市主要的銷售日，但 4 月初的清明連假假期，民眾多安排出遊行程，同時又較 3 月少一個周休二日，銷售旺日縮減，房市交易量減少也實屬必然，讓 4 月買氣降溫。

若與去年 4 月同期相比，全台房市交易量年增 28%，其中高雄量增 51%，表現最為亮眼，其次則是新竹縣市與台中均成長 42%，桃園與台南均成長 27%，台北年增 21%，新北量增 6%。陳金萍說明，去年 4 月在房市政策衝擊淡化後，市場回歸供需基本面，房市交易延續 3 月買氣，交易量維持相對高檔；而今年 4 月房市交易量表現仍較去年成長近 3 成，顯見今年 4 月買氣雖較 3 月減少，但整體房市買氣仍明顯優於去年同期。

陳金萍說，觀察 4 月看屋量與 3 月差距不大，民眾看屋意願仍高，近期仍以自住買盤與長期置產需求為市場主力，在通膨持續增溫的狀況下，房價欲跌不易，抗通膨保值或是首購、換屋等自住需求仍在。

住商機構統計旗下成交狀況後發現，全台交易量較 3 月減少 7%，但比去年同期增加 16.4%，區域表現上台南與新北表現較強，其餘表現較為疲軟。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，四月份除因有連續假期影響工作天數外，四月初的地震是影響買氣的重要原因，許多買方在安全考量下轉為觀望或是轉進預售，讓成屋交易稍嫌冷清。

各區表現上，北市月減 15.8%，年增 28.0%，新北市月增 11.3%，年增 11.5%；桃園市月減 11.2%，年成長達 18.7%，台中月減 22.1%，年增 4.7%，台南月增 6.9%，年增 26.8%，高雄月減 8.5%，年增 3.4%，雙北與台南表現較強，徐佳馨推估，全台震不停對屋齡較老的個案多少有所影響，此外，為新案與話題帶動成屋買盤，加上近期趨勢穩定向上，亦是交易量成長的重要因素。

不過，徐佳馨也指出，因稅制與交易制度影響，預售屋與成屋均有閉鎖期，加上區域如果有重大利多，很容易發生「無案可賣」的狀況，若推算閉鎖期滿的第一波出售，恐怕得到 2025 年後才有機會。此外總價思維下，建商推出低總價預售案掀起買方搶進，吸引買方進駐，更讓成屋交易產生外熱裡冷的狀態，開發案源能力強弱成為業者存活與否的一大關鍵。