〈房產〉永慶房產加盟四品牌3月創單月業績最高紀錄

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-29 18:48

龍年新春開紅盤，永慶房產集團旗下加盟四品牌—永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產 3 月份全台業績突破 44 億元，較去年同期成長超過 6 成，打破永慶加盟品牌成立 22 年以來最高單月業績紀錄。破紀錄的背後，永慶房產集團加盟四品牌的跨品牌聯賣是頭號功臣，共計貢獻 18 億元業績，是去年同期 2 倍。

同時，全台有 90 間加盟店達成「單月業績破千萬」里程碑，其中更有 12 店業績驚人，突破 2 千萬大關，從加盟店區域來看，高雄以 29 店位居第一、新竹縣市 25 店緊追在後。有 30 位店東長或經營團隊曾經任職過信義房屋，而擁有住商不動產背景的、或來自自營品牌的則各有 5 店。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成開心表示，房地產以往是下半年交易比較熱絡，但今年 3 月的表現超乎預期的好，甚至有 2 間加盟店 3 月業績已突破 3,500 萬元，年度業績突破億元，肯定可以達標。目前集團旗下加盟店全台成交件數突破 6,600 件也創歷史新高，其中 4 成來自聯賣，顯見孫慶餘董事長的遠見，早就建構內部跨加盟四品牌深度聯賣的文化與系統，這樣的好成績也驗證了消費者對於永慶誠實服務的肯定。

永慶加盟四品牌 3 月績效破紀錄，再次驗證「最強創業平台」的地位。曾是自營品牌、群義房屋超級業務的楊金玫店東，2018 年底加盟創業永慶不動產績效就一飛衝天。旗下永慶不動產七期河南市政和好市多百富加盟店今年 3 月業績雙雙突破 2 千萬元，5 成來自聯賣。他指出〈i 智慧 Pro 系統〉不僅自動配對並推薦適合物件，其數據化各項管理指標，協助店東長提升作業效率。

來自 21 世紀不動產的趙儀君店東，僅花兩年時間就開出 3 間店，其中的永慶不動產桃園寶慶喆禮加盟店 3 月業績同樣突破 2 千萬，永義房屋中路永安喆禮和藝文展演捷運加盟店累積也超過 3 千萬業績。趙儀君笑說，我們團隊超過 8 成業績來自聯賣，真的很感謝永慶加盟總部超前布局，不僅建立聯賣共識、分享文化，還打造聯賣平台和，讓跨品牌聯賣順暢無礙，對業績提升助益很大。

3 月業績同樣突破 2 千萬元的台慶不動產北高華夏鑫富加盟店，黃奕家店東來自住商不動產，因為認同永慶「先誠實再成交」理念和加盟環境而加入。他肯定表示，「選對品牌、有好夥伴攜手聯賣，讓成交更容易！」而跨品牌聯賣不僅是加盟店穩健營運的最佳後盾，其內含的攜手合作、共好共享更對台灣房仲業帶來正向影響。

趙儀君 (圖左)、黃奕家 (圖中)、楊金玫 (圖右) 三位店東率領團隊，善用跨品牌聯賣平台今年第一季就創造 2 千萬業績。(圖：永慶提供)

進入永慶加盟體系近 20 年，陳明勇店東團隊已經開出 7 間加盟店，今年 3 月共計有 4 間店業績突破 1 千萬元（永慶不動產林口 A7 重劃加盟店、林口吉祥公園加盟店、林口站前加盟店，永義房屋 A7 重劃未來加盟店）。他表示，不只周佳緯及黃俊碩兩位前信義房屋店長表現優異，團隊中來自信義房屋的夥伴，轉職後平均薪資成長超過 2 倍，顯示優秀人才在永慶加盟舞台獲得更大成就。

來自桃園的林碩茂店東，旗下同樣有 4 間店 3 月業績皆突破 1 千萬元（永慶不動產中路文中龍安、中正藝文總圖、南崁特力光明加盟店，有巢氏房屋南平藝文捷運加盟店）。他表示，永慶集團的品牌力、深度聯賣、系統和工具、及願意與加盟店一起打拼的加盟總部是他加盟主因，而他從信義房屋到永慶加盟體系短短 5 年，就以一年開一店速度擴大版圖，為自己和團隊再創事業高峰。

從他牌進入永慶加盟體系的林碩茂 (圖左)、陳明勇 (圖中)、翁皓堅 (圖右) 店東，今年第一季表現亮眼，旗下皆有 4 間加盟店、單店季業績達 1 千萬元。(圖：永慶提供)

翁皓堅店東團隊 3 月份也帶領 4 間加盟店業績突破 1 千萬元（永慶不動產竹北縣三展義、竹北高鐵展毅、竹北遠百展億、新竹關新展翼加盟店）。歷練過信義房屋的翁皓堅坦言，在永慶加盟體系開店不愁沒案源、沒業績，因為聯賣平台上有 15 萬件待售物件，讓前線同仁可以專心服務客戶、省下開發時間，聯賣累積貢獻超過 7 成業績。

自信義房屋到永慶不動產加盟創業的魏嘉榮店東，在台中也率領 3 間加盟店突破 1 千萬業績（永慶不動產台中安和福科、水湳中清愛買、西屯安和創意加盟店）。旗下的李易錚店長開心指出，水湳中清愛買加盟店開幕僅 60 天時間，就成功達成單月千萬業績的紀錄，歸功於永慶集團科技工具像是〈行動智能經紀人 APP〉讓經紀人事半功倍，加上集團誠實品牌力的加持。

開幕不到 90 天，李易錚店長 (圖左)、陳勁儫店東 (圖右) 就率店跨過 1 千萬業績大關。(圖：永慶提供)