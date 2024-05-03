〈財報〉日元貶值侵蝕獲利 日航悲觀看未來一年展望
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-03 02:00
日航周四 (2 日) 表示，預估在 4 月 1 日開始的會計年度實現淨利, 1000 億日元，低於分析師預估的 1,040 億日元。儘管日航上季營收優於預期，達到 1.9 兆日元，高於分析師預估的 1.8 兆日元。
日航財務長 Yuji Saito 表示，日元走軟是 - 本會計年度的不利因素，因為日元走軟正在減緩日本出境旅遊的復甦，而旨在提振出境旅遊的措施不太可能產生太大影響。
截至 3 月 31 日會計年度，日航的業績優於預期，淨利報 955 億日元，高於其預期的 900 億日元。日航財務和會計資深副總裁 Masao Yumisaki 說，日元貶值推高燃油成本，該成本約占日航總開支的 40%。
上述高層言論是日本大公司首次在日元波動和公司業績之間劃清界線。上月底，日航執行長 Mitsuko Tottori 表示日元貶值是一大問題，而全日航 (ANA Holdings Inc.) 老闆則表示，該公司的理想匯率是 1 美元兌 125 日元。
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