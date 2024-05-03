〈財報〉日元貶值侵蝕獲利 日航悲觀看未來一年展望

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-03 02:00

隨日元跌至 34 年低點，日本航空公司 (JAL) 利潤受到侵蝕，該公司還警告，日元持續走軟給未來一年的展望蒙上陰影。

日航周四 (2 日) 表示，預估在 4 月 1 日開始的會計年度實現淨利, 1000 億日元，低於分析師預估的 1,040 億日元。儘管日航上季營收優於預期，達到 1.9 兆日元，高於分析師預估的 1.8 兆日元。

日航財務長 Yuji Saito 表示，日元走軟是 - 本會計年度的不利因素，因為日元走軟正在減緩日本出境旅遊的復甦，而旨在提振出境旅遊的措施不太可能產生太大影響。

截至 3 月 31 日會計年度，日航的業績優於預期，淨利報 955 億日元，高於其預期的 900 億日元。日航財務和會計資深副總裁 Masao Yumisaki 說，日元貶值推高燃油成本，該成本約占日航總開支的 40%。