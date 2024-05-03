4月銷售表現亮眼 蔚來等中國電動車企在港猛漲至少15%

鉅亨網新聞中心 2024-05-03 08:57

受 4 月銷售數據表現優異激勵，中國電動車製造商股價周四 (2 日) 大漲，蔚來汽車(09866-HK) 收高 20.7%，零跑汽車亦收漲 15.1%，小鵬 (09868-HK) 汽車收紅 16.34%，蔚來 (NIO-US) 跟小鵬 (XPEV-US) 也分別在美股 ADR 收高 6.07% 跟 15.76%。

蔚來 4 月交車量大爆發，累計交付 1 萬 5620 輛新車，年增率 134.6%。今年前 4 月累計交付 4 萬 5673 輛汽車，年增率 21.2%。蔚來曾於 4 月 1 日推出最高人民幣 10 億元的燃油車置換補貼。本月再度推出「零首付」購車方案，以舊換新可享最高 2 萬元專屬補貼。

理想汽車 (02015-HK) (LI-US) 4 月交付 2 萬 5787 輛，年增率 0.4%，今年累計交車 10 萬 6187 輛，表現相對低迷。

鴻蒙智行上月交付新車 2 萬]9632 輛，其中問界 M9 交車輛 1 萬 3391 輛，累計大定超 7 萬輛，智界 S7 交付新車 4546 輛，新 M7 上市至 4 月 30 日累計交付 13 萬 3808 輛。

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 4 月交付電動車 31 萬 3245 輛，年增率 48.96%，小米 SU7 上月交付 7058 輛，鎖單量達 8 萬 8063 輛，其他多家車企 4 月交付量也都快速增長。

在出口方面，比亞迪首次突破 4 萬大關，海外銷量達 4.1 萬輛，年增率 176.6%，今年 1 到 4 月海外銷量累計達到 13.89 萬輛。

值得注意的是，雷軍此前發豪語稱「上市即交付，交付即上量」，最終數據顯示，小米 SU7 截至 4 月 30 日鎖單量達 8.8 萬輛。小米汽車表示，小米 SU7 正全力擴充產能，加速交付，保證今年交付 10 萬輛目標達成。

在產業政策方面，中國國家發改委負責人周三 (1 日) 說，將促進新能源汽車骨幹企業發展壯大，加快落後企業和產能退出，推動新能源汽車企業優化重組，中國商務部、財政部等 7 部門上周也聯合印發的《汽車以舊換新補貼實施細則》，購買符合節能要求新車的個人消費者，可享受一次性定額補貼，補貼金額為人民幣 7000 元或 1 萬元。

東方證券日前出具研究報告指出，考量到每年自然汰換，預計此次以舊換新政策仍將有望推動部分老舊汽車車主主動換新車，假設按不同的置換增量比例 5% 到 15% 估算，以舊換新政策拉動的銷量增量佔去年銷量比重料將介於 3.1% 到 9.2%。隨著補貼細則正式推出，原本觀望的購車需求將逐步釋放，後續市場需求有望逐步回暖，中低階車款需求有望率先復甦。

根據中國全國乘聯會秘書長崔東樹預估，截至去年，中國國內汽車數量約為 2.6 億輛，其中國三及以下排放標準的車輛為 1583 萬輛，佔比 6%。