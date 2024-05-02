泰晤士亞洲大學前十名中國佔5位 清華、北京分居一、二名

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 16:07

英國泰晤士高等教育特刊 (THE) 公布最新的世界大學排名，本次排名涵蓋全球 1900 多間院校，亞洲排名前十的大學分別為中國清華大學、北京大學、新加坡國立大學、新加坡南洋理工大學、東京大學、香港大學、上海交通大學、復旦大學、浙江大學和香港中文大學。中國進入亞洲前十名的大學從去年 4 所增至 5 所，再創歷史新高。

根據 THE 官網，清華大學在 2024 年泰晤士高等教育亞洲大學排名中位居榜首，連 6 年排名第一，北京大學排名第二，連 5 年排名第二，上海交通大學從去年的並列第九名，今年攀升至第七名，復旦大學從去年的並列第九名上升至第八名，浙江大學從去年第 12 名升至今年的第九名。

今年共有 86 所中國大學進入排名，在 2023 年和 2024 年上榜的 82 所高校中，有 59 所排名有所上升，僅 19 所下滑，哈爾濱工業大學從去年亞洲第 55 名大幅上升至今年的第 24 名。

THE 本次加入 5 個新的評比指標，包括研究實力、卓越度及影響力，分別各佔 5%，項目專利佔 2%，另外還有出國留學機會。中國大學的領域加權的引用影響力中位數提高 7.9 個百分點，研究質量綜合得分中位數更提高 16.6 分。

THE 首席國際事務官 Phil Baty 表示，中國大學在原創性跟前沿性研究方面展現出卓越表現，提升它們在國際上的聲譽和影響力。隨著中國政府近來宣佈打算大幅增加在科學研究方面的投入，未來幾年中國的大學有望繼續在排名中更上一層樓。

在大多數指標上，中國大學都高過亞洲平均，在國際學生比率方面，中國則跟亞洲其他大學平均相當，但在國際合著比例方面，中國的得分則低於平均水準。

從入榜數量上來看，本次排名中日本共有 119 所大學上榜，位居第一，其次是印度的 91 所，中國共有 86 所，土耳其 75 所，伊朗 73 所。

跟去年相比，今年入榜的亞洲大學也從 669 所增至 739 所，增加 70 所，來自亞洲的 31 個國家或地區，本次許多新入榜排名的高校來自於西亞或南亞。

整體表現方面，英國牛津大學連 8 年位居榜首，美國史丹佛大學上升 1 名至第 2 位，美國麻省理工學院 (MIT) 則上升 2 位排第 3 名。