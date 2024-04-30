新台幣 今 (30) 日持續升貶互見，終場收在 32.542 元，升值 1.6 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 8.92 億美元，顯示市場正觀望聯準會即將釋出的政策方向，法人指出，近來日銀 (日本央行)、聯準會後續對匯率和利率的態度，都將密切牽動亞洲資金流向。

統一投顧指出，美國上一季 GDP 年增僅 1.6%，遠低市場預期的 2.4%，但主要是因進口過強，而核心 PCE 指數年增 3.7%，升幅高於預估的 3.4% 及去年第四季的 2%，因此，聯準會恐延至第三季降息且降息碼數減少至 1 碼成目前市場共識，靜待本周 FOMC 會議結果。