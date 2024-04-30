〈台幣〉量縮小升收32.542元 二大央行態度牽動資金流向
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-30 16:35
新台幣今 (30) 日持續升貶互見，終場收在 32.542 元，升值 1.6 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 8.92 億美元，顯示市場正觀望聯準會即將釋出的政策方向，法人指出，近來日銀 (日本央行)、聯準會後續對匯率和利率的態度，都將密切牽動亞洲資金流向。
新台幣今日以升值 1.9 分開出，午盤過後升貶互見，最低來到 32.588 元，高低價差 9.8 分，終場收在 32.542 元，升值 1.6 分。
觀察主要亞幣，新台幣相對持穩，日元、韓元擴大貶勢至 0.5% 左右，泰銖貶近 0.2%，星元貶 0.15% 左右，人民幣貶 0.1%，港幣平盤整理，新台幣收升 0.05%。
統一投顧指出，美國上一季 GDP 年增僅 1.6%，遠低市場預期的 2.4%，但主要是因進口過強，而核心 PCE 指數年增 3.7%，升幅高於預估的 3.4% 及去年第四季的 2%，因此，聯準會恐延至第三季降息且降息碼數減少至 1 碼成目前市場共識，靜待本周 FOMC 會議結果。
本次會議焦點在會後聯準會主席鮑威爾對外傳達的政策立場是否轉鷹派，或是有更多關於放慢縮表的可能。
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