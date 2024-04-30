〈紐約匯市〉日本當局疑似出手干預 日元兌美元貶破160大關後急升

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-30 05:51

日元兌美元周一 (29 日) 自 34 年低點反彈，交易員猜測，這是因日本當局睽違 18 個月來首度買入日元干預所致。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.28%，報 105.64。

日元兌美元周一走勢震盪，盤中最高貶破 160 日元兌 1 美元大關，隨後快速走軟，最低跌至 154.52 日元，引發對日本當局已出手干預的臆測。截稿前，日元兌美元升近 1.3%，至 156.26 日元兌 1 美元。

因日本適逢黃金周假期，亞洲交易量低於正常水準。

FX Street 資深分析師 Joseph Trevisani 說：「這個時機實際上是合理的，因為市場交易更為清淡，所以他們 (指日本當局) 會從他們所做的任何事情中取得更多效果，這就是為何他們選擇較早在亞洲市場這麼做。」

當被問到當局是否進行干預時，日本負責外匯事務的最高官員神田真人拒絕置評。不過，根據《華爾街日報》引述知情人士說法，日本當局已出手干預。

今年迄今，日元兌美元匯價已下跌逾 10%，因此帶動對日本當局可能介入支撐匯市的預期。

日本當局疑似干預的行動發生在聯準會 (Fed) 最新政策會議之前。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，市場普遍預估，由於勞動力市場穩健且近期通膨數據高於預期，Fed 將維持利率不變。

投資人不得不推遲對美國今年降息時機以及調降降息幅度的預期，日本央行和 Fed 政策立場分歧，也加劇了日元的疲軟走勢。

其他貨幣方面，歐元升近 0.3% 至 1.0720 美元，英鎊漲逾 0.5% 至 1.2661 美元，創近三周新高。

由於風險情緒改善，加幣盤中升至近三周高點，截稿前小漲 0.06%，至 1.3659 加元兌 1 美元。加拿大即將在周二公布 2 月國內生產毛額 (GDP) 數據，經濟學家預估，繼 1 月成長 0.6% 後，2 月 GDP 估成長 0.3%。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 周五 (26 日) 數據顯示，投機人士減少了對加幣的看空押注。截至 4 月 23 日，淨空頭部位已降至 76,450 份合約，低於前一周觸及的近七年高點。

澳幣延續上周的強勁氣勢，漲逾 0.5% 至 0.6566 美元，為連續六個交易日走強。

截至台灣時間周二 (30 日) 約 6:00 價格: