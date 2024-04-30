〈盛群法說〉MCU春燕來了 Q2營收季增超過2成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-30 14:27

MCU 業者盛群 (6202-TW) 今 (30) 日召開法說會，總經理蔡榮宗表示，這波市場最壞情況已過，4 月營收會比 3 月高，5、6 月營收也不會差太多，整體第二季營收將恢復成長，法人估，盛群本季營收將季增超過 20%，下半年也呈現逐季揚。

從應用面來看，蔡榮宗說，所有應用業績都出現季增，以在手訂單來看，健康量測類需求增幅較顯著，如血壓計、血糖儀等，消費性觸摸 MCU 也因通路商與客戶庫存去化告段落，訂單也開始增加。

針對毛利率，蔡榮宗認為，去年第四季毛利率 40.2% 是谷底，主要是去年底有補貼通路商，影響當季毛利率，今年第一季影響逐步淡化，晶圓廠與封裝廠的成本降低效益會自下半年開始顯現。

從各地區來看，盛群去年受中國地區急速降溫，導致營運落底，不過，現階段已感受到華南地區需求率先回升，已經過低谷，全年中國營收可望恢復增長，比重也預估回升至 7 成。