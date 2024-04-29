中信金殖利率嗨起來 外資銀彈轉彎砸向金融股 狂掃7檔25萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-29 17:50
台股今 (29) 日大漲 375 點，收在最高點 20495 點，收復月線大關，三大法人全站買方，其中，由於中信金 (2891-TW) 將發放現金股利 1.8 元，今天漲停作收，殖利率仍高達 5.25%，激勵外資大買，且買超前十名中就有七名為金融股，合計張數達 25.66 萬股。
三大法人合計買超 421.94 億元，外資買超 342.38 億元，連二買，自營商也加碼 41.19 億元，同樣連二買，投信買超 38.37 億元，已連十二買；期貨方面，外資期現貨不同調，反手加碼空單 1153 口，未平倉空單口數達 15041 口。
外資買超偏愛金融股，包括中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW)、臺企銀 (2834-TW)、開發金 (2883-TW)、國泰金 (2882-TW)、玉山金 (2884-TW) 與國票金 (2889-TW) 皆入列外資買超前十名，其中，中信金買超張數就高達 5.26 萬張。
另外，ETF 00940、00929 也獲青睞，張數分別為 2.6 萬張、1.8 萬張，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 則成為外資買超前十名中唯一一檔電子股，加碼張數近 1.9 萬張。
外資賣超則鎖定近期漲多個股，如航空雙雄，長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 都遭調節，張數分別達 5.8 萬張、1.4 萬張，其他如矽統 (2363-TW)、京元電 (2449-TW)、陽明 (2609-TW) 等，也都有 7000 張以上的水準。
投信與自營商也都看好中信金，分別買進 7522 張、2159 張，也同樣看好陽明，合計買超超過 7000 張，與外資對作。
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