中信金殖利率嗨起來 外資銀彈轉彎砸向金融股 狂掃7檔25萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-29 17:50

台股今 (29) 日大漲 375 點，收在最高點 20495 點，收復月線大關，三大法人全站買方，其中，由於中信金 (2891-TW) 將發放現金股利 1.8 元，今天漲停作收，殖利率仍高達 5.25%，激勵外資大買，且買超前十名中就有七名為金融股，合計張數達 25.66 萬股。

三大法人合計買超 421.94 億元，外資買超 342.38 億元，連二買，自營商也加碼 41.19 億元，同樣連二買，投信買超 38.37 億元，已連十二買；期貨方面，外資期現貨不同調，反手加碼空單 1153 口，未平倉空單口數達 15041 口。