日元昨強彈今續貶！專家：恐再測160大關 未來三個月到一年貶勢不變

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-30 15:34

日元兌美元 (USDJPY) 在今 (30) 日亞洲下午盤交易時段貶值近 0.4%，逼近 157 日元大關，因市場預期在可預見的未來，美日之間的巨大利差仍將持續，抵消了日本政府恐再度進場阻貶的擔憂情緒，日元走貶趨勢恐將不變。

《日經新聞》報導，日元兌美元昨 (29) 日一度貶至 160.4 日元，創 34 年新低，但之後急劇升值至 154 日元，日本政府很可能出手阻貶，市場觀察人士認為，日本政府和日本央行 (BOJ) 可能已開始買入日元進行干預。此外，日元兌歐元(EURJPY) 也一度貶至 171 日元左右，創 1999 年歐元問世以來新低，但周一下午後日元迅速回升。

推高日元匯率的是持續出現的大規模買入日元操作，大和證券首席外匯策略師多田出健太指出，從匯率波動來看，日本政府和 BOJ 出手阻貶日元的可能性很高。

美國聯準會 (Fed) 將在當地時間周三 (5 月 1 日) 公佈最新利率決策，再加上重要經濟數據公佈，若美國降息遙遙無期的觀點增強，日元有可能進一步貶值。不少觀點認為，即便 BOJ 進場阻貶日元，也只是在拖延時間。

三井住友 DS 資產管理公司首席市場策略師 Masahiro Ichikawa 表示，若市場參與者看不到 BOJ 將升息或 Fed 表示將降息的更明確跡象，日元兌美元可能會再次下探 160 日元大關。

至於是否真的有進場阻貶，日本財務省負責國際事務的副財務大臣神田真人周一拒絕透露，但稱日本政府隨時準備在「適當的時候」採取行動。他還指波動是由投機者主導，如此快速的波動對經濟的負面影響是不能容忍的。

美國固定資產投資機構 PGIM 的 Robert Tipp 認為日本政府進行了干預，在一定程度上阻止日元貶值，這意味著干預是有效的。今年以來，日元貶值、美元升值的趨勢再次加速，因美國經濟強勁和通膨居高不下，導致 Fed 降息預期走降，美債殖利率上升。

美國 Banockburn Global Forex 的 Marc Chandler 指出，日元要反轉貶勢需要美國經濟疲軟，以及 Fed 對通膨前景有信心。