盧超群看景氣：下半年勝上半年 明年勝今年 AI+半導體撐起台灣未來！
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-30 19:21
勤業眾信聯合會計師事務所今 (30) 攜手台灣玉山科技協會舉辦「AI 智慧革命創造韌性未來 - 科技 產業的永續之道」科技論壇，聚焦 AI、永續、供應鏈三大議題, 探討企業如何在科技 革命中提升競爭力、多角化布局迎向智慧未來, 除了企業內部需要轉型, 企業應善用數位解方, 並強化企業自身永續韌性與供應鏈管理以降低風險威脅。
玉山科技協會副理事長盧超群於接受媒體聯訪時表示，AI 的發展正如電腦在 1988 年左右的狀況，產品的生命週期不會是直線的往上，會有波段性的休息再上衝，估計這波 AI 熱潮會大 10 倍以上。他並以國外的數據為例，預估 2030 年全球的 AI 產值會到 80 兆美元（AI could unlock over 80 trillion USD by 2030.）。
針對半導體產業市況，盧超群認為，2024 年是個復甦年，大部分產業呈現復甦，但並非全面性，而是「幾家歡樂幾家愁」，有些部分特別好，比如台積電或 Dram，也有產業特別差，主要是受到地緣政治影響，只要再多努力，相信今年下半年會比上半年好，他對產業前景表示樂觀，並指出「明年也比今年好」。
關於立法院通過電價凍漲一案，盧超群認為，電價非單一工程單位所能解決，政府和產學研等，應該一起努力來提高電力的廣泛度、深層度及有效性，才能從根本來解決供電的問題。
針對產業面臨的「五缺」議題，盧超群對人力問題特別憂心，他呼籲高中畢業出國唸書的年輕人應該回來台灣服務，他以自己經歷過台灣退出聯合國、中美斷交、台日斷交為例，認為台灣人最大優勢是極具韌性，希望大家要對台灣有信心，自認為有責任把年輕人找回來，讓年輕一代相信，「半導體和 AI，會撐起台灣未來！」
盧超群於講座中表示, 我們正通往 AI 無所不在的世代! 台灣憑藉過 去 40 年產、官、學、研的通力合作, 已打下了堅強基礎, 正位居 AI 產業發展的核心位置, 掌握包括半導體運算晶片、記憶體、主機板、伺服器、節能散熱技術與彈性靈活 的量產能力與完整生態鏈。透過 AI 智慧革命的不斷推進, 我們須強化教育與科研進而探密寰宇, 打造兼顧經濟發展與環境永續的產業鏈, 持續創匯成長得以造福人群, 並共同打造強韌且軟硬體兼備的國家隊, 齊力為進軍 AI 新世界而努力。
勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示, 生成式 AI 對於市場帶來新一波成長動能。 勤業眾信的產業報告中也指出, 預估截至 2024 年底, 企業應用因生成式 AI 帶來的收益將達到每年百億美元。
柯志賢以今年消費電子展 (CES) 以及世界行動通訊大會 (MWC) 為例, 會場內隨處可看見 AI 應用的元素, 顯示企業應用人工智慧展現巨大潛力以及企業透過人工智慧科技帶來更 多創新的應用與服務體驗, 並且能為市場帶來顛覆性的力量與機會。於此同時, 奠基於永續發展藍圖, 建議企業面臨外在環境、地緣情勢等因素, 須持續強化供應鏈的韌 性及掌握永續和數位轉型雙軸發展之潛能, 以創造環境與科技共榮願景。
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