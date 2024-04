盧超群看景氣：下半年勝上半年 明年勝今年 AI+半導體撐起台灣未來！

玉山科技協會副理事長盧超群於接受媒體聯訪時表示,AI 的發展正如電腦在 1988 年左右的狀況,產品的生命週期不會是直線的往上,會有波段性的休息再上衝,估計這波 AI 熱潮會大 10 倍以上。他並以國外的數據為例,預估 2030 年全球的 AI 產值會到 80 兆美元(AI could unlock over 80 trillion USD by 2030.)。