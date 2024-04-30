盧超群看景氣：下半年勝上半年 明年勝今年 AI+半導體撐起台灣未來！

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-30 19:21

勤業眾信聯合會計師事務所今 (30) 攜手台灣玉山科技協會舉辦「AI 智慧革命創造韌性未來 - 科技 產業的永續之道」科技論壇，聚焦 AI、永續、供應鏈三大議題, 探討企業如何在科技 革命中提升競爭力、多角化布局迎向智慧未來, 除了企業內部需要轉型, 企業應善用數位解方, 並強化企業自身永續韌性與供應鏈管理以降低風險威脅。

玉山科技協會副理事長盧超群於接受媒體聯訪時表示，AI 的發展正如電腦在 1988 年左右的狀況，產品的生命週期不會是直線的往上，會有波段性的休息再上衝，估計這波 AI 熱潮會大 10 倍以上。他並以國外的數據為例，預估 2030 年全球的 AI 產值會到 80 兆美元（AI could unlock over 80 trillion USD by 2030.）。

針對半導體產業市況，盧超群認為，2024 年是個復甦年，大部分產業呈現復甦，但並非全面性，而是「幾家歡樂幾家愁」，有些部分特別好，比如台積電或 Dram，也有產業特別差，主要是受到地緣政治影響，只要再多努力，相信今年下半年會比上半年好，他對產業前景表示樂觀，並指出「明年也比今年好」。

關於立法院通過電價凍漲一案，盧超群認為，電價非單一工程單位所能解決，政府和產學研等，應該一起努力來提高電力的廣泛度、深層度及有效性，才能從根本來解決供電的問題。

針對產業面臨的「五缺」議題，盧超群對人力問題特別憂心，他呼籲高中畢業出國唸書的年輕人應該回來台灣服務，他以自己經歷過台灣退出聯合國、中美斷交、台日斷交為例，認為台灣人最大優勢是極具韌性，希望大家要對台灣有信心，自認為有責任把年輕人找回來，讓年輕一代相信，「半導體和 AI，會撐起台灣未來！」

盧超群於講座中表示, 我們正通往 AI 無所不在的世代! 台灣憑藉過 去 40 年產、官、學、研的通力合作, 已打下了堅強基礎, 正位居 AI 產業發展的核心位置, 掌握包括半導體運算晶片、記憶體、主機板、伺服器、節能散熱技術與彈性靈活 的量產能力與完整生態鏈。透過 AI 智慧革命的不斷推進, 我們須強化教育與科研進而探密寰宇, 打造兼顧經濟發展與環境永續的產業鏈, 持續創匯成長得以造福人群, 並共同打造強韌且軟硬體兼備的國家隊, 齊力為進軍 AI 新世界而努力。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示, 生成式 AI 對於市場帶來新一波成長動能。 勤業眾信的產業報告中也指出, 預估截至 2024 年底, 企業應用因生成式 AI 帶來的收益將達到每年百億美元。