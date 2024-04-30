光寶科砸25億元取得日本COSEL股權 搶攻4000億新市場商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-30 17:20

光寶科 (2301-TW) 今 (30) 日召開法說會，總經理邱森彬於會中宣布，董事會決議以 25.3 億元，取得日本電源大廠柯索公司(COSEL コーセル株式会社)8221 張股票，持股比例將達 19.99%，共同擴大利基型市場份額，搶攻 4000 億新市場商機。

光寶科說明，取得 COSEL 的價格是按照雙方董事會前一日交易日，也就是上周五 (26 日) 的收盤價，取得價格相當於 COSEL 本益比的 9.14 倍。交割完成後，光寶科將獲得 1 名董事提名權，以及 1 名獨立董事的建議權。

光寶科指出，在電源市場中，高階 AC/DC 電源供應器及 DC/DC 轉換器非常重要，因此透過與 COSEL 策略合作，進一步拓展雙方產品與全球銷售通路業務能力。邱森彬也表示，COSEL 在工業電源領域擁有領先的市場地位，加上健全的財務結構與獲利模式，是光寶科很好的合作夥伴。

邱森彬進一步提到，過去光寶科在中小型電源產品中，大多集中在消費性產品，也就是大量少樣的生產模式，不過隨著工業自動化，半導體設備、醫療、運輸、網通與新能源等應用領域愈來愈廣泛，需要的電源也更多元，這些新市場的市場規模更高達新台幣 4000 億元。因此透過與 COSEL 結盟，使得產品多元化，生產模式也可以轉為少量多樣，提供客戶全方位的電源解決方案。