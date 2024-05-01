特斯拉攜手百度 凌陽搶進中國自駕車市場
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-01 10:10
特斯拉 (TSLA-US) 傳出將攜手百度 (09888-HK)，運用百度龐大且完善的中國在地圖資系統，部署自身的全自動駕駛系統 (FSD)，市場看好，凌陽 (2401-TW) 與百度合作密切，是百度地圖投放在車用螢幕的供應商，未來隨著百度系統出貨給特斯拉，凌陽也可望同步搶食中國自駕車市場。
凌陽與百度合作密切，多年前百度推出車用娛樂資訊系統與手機時，凌陽就是主要合作夥伴之一，其推出的 Display Audio 晶片除了支援蘋果的 CarPlay 與 Android 的 Android Auto，也支援百度的 CarLife，獲中國各大車廠採用，提升百度圖資系統的滲透率。
之後，百度啟動自動駕駛服務平台 Apollo Go，並整合軟硬體供應鏈，揮軍自駕車市場，其中，凌陽眾多客戶名列生態系伙伴，此次特斯拉攜手百度，展現做大中國自駕車市場的決心，凌陽也可望雨露均霑。
凌陽近年積極布局車用，包括車用資訊娛樂系統與先進駕駛輔助系統 (ADAS)，其中，Display Audio 晶片可將手機連結至汽車中控台，實現一機多螢幕的應用，目前已切入中國汽車大廠，並導入量產，在智慧座艙的市占率也持續攀升。
凌陽 3 月營收已顯著回溫，達 5.64 億元，創下 21 個月來新高，月增 73.69%，年增 19.14%，累計第一季營收 13.47 億元，年增 12.84%。
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