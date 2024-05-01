特斯拉攜手百度 凌陽搶進中國自駕車市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-01 10:10

凌陽與百度合作密切，多年前百度推出車用娛樂資訊系統與手機時，凌陽就是主要合作夥伴之一，其推出的 Display Audio 晶片除了支援蘋果的 CarPlay 與 Android 的 Android Auto，也支援百度的 CarLife，獲中國各大車廠採用，提升百度圖資系統的滲透率。

之後，百度啟動自動駕駛服務平台 Apollo Go，並整合軟硬體供應鏈，揮軍自駕車市場，其中，凌陽眾多客戶名列生態系伙伴，此次特斯拉攜手百度，展現做大中國自駕車市場的決心，凌陽也可望雨露均霑。

凌陽近年積極布局車用，包括車用資訊娛樂系統與先進駕駛輔助系統 (ADAS)，其中，Display Audio 晶片可將手機連結至汽車中控台，實現一機多螢幕的應用，目前已切入中國汽車大廠，並導入量產，在智慧座艙的市占率也持續攀升。