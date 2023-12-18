〈鈺創展望〉盧超群：半導體景氣明年Q2回升 推記憶體設計服務

IC 設計業者鈺創 (5351-TW) 董事長盧超群今 (18) 日表示，半導體產業景氣預計明年第二季起逐步回升，明年展望審慎樂觀，且看好 AI 在雲端陸續建置後，將進一步蔓延至邊緣終端，而鈺創新推出的記憶體設計服務，也將滿足 IC 設計客戶客製化需求。

盧超群指出，進入 AI 時代後，客戶對整合記憶體與記憶體控制晶片還有邏輯晶片的需求迫切，鈺創長期深耕 RPC DRAM，此次也將自家 RPC 控制器與相關介面 IP 整合，提供 MemoraiLink 完整平台給客戶。

鈺創此次就展示即將在 CES 發表的產品，運用 MemoraiLink 技術結合自主開發的 RPC DRAM、RPC 控制器以及鈺立微 3D 深度影像晶片，提供完整 AI 終端應用解決方案，同時降低封裝打線數與複雜度，節省封裝墊片成本，進一步優化整體異質整合封裝方案。

鈺創指出，藉由異質整合可進一步優化 SOC 的整體性能和成本，新推出的一站式記憶體介面 IP 服務能確保 SOC 和記憶體之問流暢溝通，有效減少複雜性、縮短上市時間，為客戶提供更具競爭力的解決方案。

盧超群看好，未來 AI 新應用將蓬勃發展，除了現在的 AI PC、AI 手機外，汽車也會逐步導入，預期 AI 將持續強化人類生活便利，而鈺創布局 AI 領域已久，也將隨著產業一同成長。