〈房產〉2023年北台灣危老推案量1307.3億元再創新高年增7成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-25 10:58

全台頻頻地震喚起民眾對於老屋居住安全的危機感，但有意危老整建可得抓緊腳步，危老條例規畫的時程容積獎勵將於明年畫下句點在即，據市調機構統計，去年北台灣危老重建案推案量約 1307.3 億元，遠超過 2022 年，年增幅高達 71.5％。

2023 年其中台北市為大宗，來到約 877 億元，占比 67.1%，再則為新北市的 282.3 億元，占比 21.6%。

住展發言人陳炳辰表示，危老新案量佔比最大的台北市，因為腹地狹小，首都效益讓房產蓋好住滿，若要在台北市推案，幾乎都是老屋改建，而危老方案大開都更條例方便之門，還有早鳥容積獎勵，讓持有戶與建商的興致高昂，一拍即合創造量體。又出於台北市的身價，只要改建推案，都會有一定的量能表現，去年又不乏蛋黃區與大案加持，如大安區的「鑄慕」、「永陞韶華」，信義區的「大隱青后」，都來到 50 億元以上，帶動力道強勁。

而去年危老案占了總量兩成比例的新北市，蛋黃區如板橋區、新店區也各有約 69.8 億元與 62.5 億元的量能，其中新店區的「大廣豊仁」貢獻約 30 億元的推案量，拉抬危老聲量。陳炳辰說明，雖然新北市多有重劃區素地可供興建，不過舊市區居住機能成熟健全，蛋黃區房價恆溫抗跌，有利房市發展，都能引起建商興趣，讓危老進程順利。

至於 2023 年才剛過完第一季，預估北台灣已計 400 多億元的危老推案量規畫在今年推出，後續還有不少量體排隊上場，台北市案量還是最大宗，目前就占了 9 成之多，上 10 億元的危老案幾乎台北市全包，其中指標案有一直未正式公開，卻已有揭露亮點，成為單價 200 萬元俱樂部成員的豪宅『國賓皇琚』，以及與『國賓皇琚』同樣位在中山區的『森仰』，分別有約 180 億元與 60 億元推案量，危老華麗轉身高價住宅。

陳炳辰指出，從 2017 年公布實施危老條例，北台灣危老推案量逐年跳躍成長，2018 年還只有 8 億元的危老案量，到 2021 年突破 1000 億元大關，熱度可見一斑。而 2022 年因連續升息造成房市大環境震盪，又原物料上漲干擾危老常見的小基地面積成本難控，危老推案量下修，到了 2023 年雖然多有建商因不確定變數而延後推案，但不乏危老所在地段佳，且戶數不多，風險趨低，反成為亂世定心丸，印證在數據回溫上。