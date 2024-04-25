〈房產〉法規限制多且產品選擇少 外資來台投資不動產金額走低

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-25 10:09

2023 年政府下半年度推出《平均地權條例》修法，限制私法人購置住宅，衝擊外資投資台灣不動產意願。房仲業者彙整經濟部數據，2023 年核准華僑及外國人來台投資不動產業金額約 2.38 億美元，較 2022 年下滑約 35%，為 2012 年以來次低。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，政府擔心透過第三地公司的外資來台炒房，在之前有房地合一對外國人課以重稅，去年因平均地權條例修法，限制私法人購置住宅，種種法規限制，加上國內案源不多，使外國投資態度轉趨保守。

住商機構觀察經濟部相關統計發現，2012 年由於房市景氣處於低檔，當時核准華僑及外國人來台投資不動產業金額，創 1.75 億美元最低紀錄，之後 2013-2015 年房市反轉進入多頭，每年吸引餘 4.8 億美元的外資投資，不過 2016 年房地合一稅正式上路，投資金額驟減至 3.17 億美元，直到 2017 年出現反彈，投資金額達 7.17 億美元創新高後連年下滑。

台灣房市於疫情情間復甦，2021 年外資投資金額創 6.53 億美元的歷年次高，但隨著全球局勢震盪，2022、2023 年出現連二年下滑。2022 年核准華僑及外國人來台投資不動產業金額約 3.66 億美元，年減率達 44%，到了 2023 年投資金額約 2.38 億美元，較 2022 年同期減幅約 35%，也是自 2012 年以來次低。

徐佳馨表示，2022、2023 年受國際局勢衝擊，全球經濟不穩，且各國陸續進入升息循環，更增添不動產市場不確定性。而國內不動產市場局勢受政策影響，2023 年交易量大幅下滑，且適逢 2024 年大選前夕，地緣政治亦觸動投資人敏感神經，加上台灣多數具有長期投資效益的不動產多為單一業主持有，現行法規以閉鎖期打房，讓缺案問題雪上加霜，外企投資腳步也趨緩。