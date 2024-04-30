有錢還是要當田僑仔！去年高淨值家族不動產交易額首度超車金融保險業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-30 14:26

在全球經濟政治局勢不斷變化及國內產業需求增加、稅制改革的背景下，企業在策劃自用和投資型不動產時要考量更多因素，KPMG 指出，台灣不動產市場目前出現幾個趨勢，央行升息提高了保險業的最低投報率門檻，導致其投資策略轉向非大台北地區的標的，此外，疫情期間開始出現投資不動產為主的高淨值家族，去年交易總金額首度超車金融保險業。去年新光一號標售案 6 個標的即被拿下 4 個，顯示其財力雄厚。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所集結不動產專家和 KPMG 全球服務資源，於今 (30) 日宣布成立「畢馬威不動產顧問股份有限公司」，提供綜合性的不動產經紀和顧問諮詢服務，並結合國際租稅、法律、財務顧問、ESG 和會計諮詢資源，為企業提供最佳的市場策略和解決方案。

KPMG 安侯建業主席陳俊光指出，根據 2023 年的全球財富報告調查結果顯示，全球總財產淨額約為 460 兆美元。其中，非金融資產中的不動產資產佔了約 53%，這顯示不動產投資布局和資產管理的重要性。然而，近來受到地緣政治、中美貿易戰、稅務新制以及 ESG 浪潮的影響，各種訊號表明，現在正是成立不動產顧問公司的最佳時機。不動產不僅提供長期穩定收益，還能夠成為資產組合中的多樣化元素。因此，許多企業機構和家族將其視為保值和增值的主要途徑。因此，KPMG 安侯建業認為企業應該及時調整投資策略，保持敏銳的市場觸覺，隨時做好應對風險的準備。

針對 2024 台灣不動產市場的趨勢，KPMG 畢馬威不動產顧問公司副總經理林昇恒說，在過去幾年，資產活化這個話題過去通常是國營企業的主要關注點，但近期企業客戶和家族客戶也在積極詢問關於自身持有的不動產資產活化的可能性和機會。這表明即使台灣面臨利率上升的短期壓力，房地產市場仍然展現出穩定動能。

根據內政部統計資料顯示，截止至 2024 年 3 月底危老總核定數為 3541 件，都更總核定數為 1149 件，相距達 3 倍之多，突顯危老條例在實際適用上之重要性。內政部曾表示危老條例不會落日，目前政策朝兩方向進行討論：一是研議延長條例適用期限，二是將危老納入都市更新條例新設之「危老專章」。至於都更條例，政府主要修正目標在於增進公私合作、簡化審議程序及協助弱勢戶等，期待能提高都更申請量並兼顧民眾權益。

林昇恒表示，最近因為天災再次引起了社會大眾對建築安全性之關注，儘管危老條例的時程獎勵即將結束，但政府為持續鼓勵都市更新，已在籌備新的獎勵辦法「預鑄工法」予以接續，預計可取得 3% 至 5% 獎勵，最晚今年底正式實施，希冀為建築業界帶來新的發展機遇，同時提升城市形象及居民生活品質。

金融保險業仍為房地產交易市場主要買家，利率上升趨勢促使投資策略更加多樣化。林昇恒表示，根據 2020 年至 2023 年的分析，金融保險業的重大投資額約占整體的 30% 左右。然而，央行的升息提高了保險業投資房地產的最低投報率門檻，現在為 2.97%，這導致近年來的投資策略開始轉向非大台北地區不動產、地上權、自用或物流類型等穩定且高收益的資產，如南山人壽 2024/4/18 公告以 11.7 億取得桃園合輝大璽萬象大樓，未來擬作自用通訊處辦公室使用，同日公告以 11.8 億取得台南市新市區廠辦，擬售後回租模式進行投資。

林昇恒認為，2024 年金融保險業受台灣央行可能持續升息因素，對於投資買樓意願會趨於保守，另保險業者為 2026 年接軌 IFRS17 及 ICS，對利率反應勢必更加敏感，投資策略調整下或許會朝流動性更高之資產進行布局。

高淨值家族近年異軍崛起，交易總金額首度超車金融保險業。去年新光一號標售案總共有 6 個標的，涵蓋辦公、百貨商場及酒店式公寓，最終成交總金額達到 307 億元。高淨值家族取得了其中的四個標的，包括新光天母傑仕堡、新光中山大樓、新光國際大樓以及新光信義華廈，合計 239 億元，佔整體成交額的 78%。值得一提的是，取得新光國際大樓之能率集團今年再度以 12.8 億取得臺北市吉林路全棟商業大樓，這表明保險業在利率提高的背景下受到了限制，而高淨值家族則看好商用不動產的未來發展。