〈房產〉房市有這些偏多因素 短期信心不退

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-25 15:47

六都第一季建物買賣移轉棟數達 6.3 萬棟，年增達 28%，台灣經濟研究院今 (25) 日發布景氣預測時指出，營建業後市有多個偏多因素，包括台積電設廠帶動西部投資、通膨環境下的保值需求、新青安政策，以及都更危老政策的推動等，預料短期內房市信心仍將維持一定的水準。

台經院認為，新青年安心成家房貸刺激延續，加上股市表現強勁，甚至台積電大舉投資台灣各地，皆有助刺激各都房市買氣增加。

同時，通膨未除導致民眾認為資金停泊房地產具投資保值的比重仍高，而台灣強震後使民眾對都更和危老政策的重視程度提高等因素，短期內房市信心度仍維持於一定的水準。

而從營造面來看，台經院指出，3 月景氣略轉差主要是因國際地緣政治衝突加深墊高原油價格，以及我國移工政策進度緩慢難以舒緩缺工現象，實際上景氣回溫增添製造業者投資設廠意願，且近期不動產開發商住宅推案情況良好。