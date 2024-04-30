【盤勢分析】外資短線翻多 KD値逢多空分界點
鉅亨研報 2024-04-30 08:58
【加權指數觀察】
加權指數持續走高，突破 4 月 19 日短期爆大量的壓力，突顯多方的反攻企圖心強烈。但目前適逢 KD 指標上撞 50 多空分界點，推估空方將有較大的機會發動反攻，因此偏多操作者仍以留意風險並以短線操作為主。
■ 延伸閱讀推薦：量化交易是什麼? 如何自學? 不用寫程式也能做量化?
■ 活動推薦：【專家講座】2024 新篇章 揭密量化交易
【小台散戶多空比】
小台散戶多空比偏空力道放大，配合外資籌碼偏多操作下，短線加權指數依舊有上漲的機會。
【台指期貨 PC Ratio】
台指期貨的 PC Ratio 持續走高，顯示選擇權多方訊息逐步轉強，配合外資賣出賣權部位積極加碼下，加權指數短線支撐或許已經浮現。
■ 延伸閱讀推薦：投資原油 ETF 方法有哪些？ 影響原油價格的因素是什麼?
【小結】
價格的角度思考，短線反彈成功，但仍處於弱勢空方格局，未創新高恐有 M 頭疑慮。外資籌碼的角度思考，短線翻多卻積極避險，顯示挑戰前高仍有一定風險。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇