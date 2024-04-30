【盤勢分析】外資短線翻多 KD値逢多空分界點

鉅亨研報 2024-04-30 08:58

加權指數持續走高，突破 4 月 19 日短期爆大量的壓力，突顯多方的反攻企圖心強烈。但目前適逢 KD 指標上撞 50 多空分界點，推估空方將有較大的機會發動反攻，因此偏多操作者仍以留意風險並以短線操作為主。

【小台散戶多空比】

【台指期貨 PC Ratio】

台指期貨的 PC Ratio 持續走高，顯示選擇權多方訊息逐步轉強，配合外資賣出賣權部位積極加碼下，加權指數短線支撐或許已經浮現。

【小結】