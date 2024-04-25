〈房產〉3月房貸餘額年增幅衝8.55% 創近2年新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-25 19:33

台灣央行今 (25) 日公布 3 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 10 兆 2202 億元、3 兆 2611 億元，雙雙續創歷史新高，其中，房貸餘額年增率 8.55%，來到 2022 年 7 月以來新高，而土建融餘額年增 3.52%，較上月下滑 0.14 個百分點，則呈連 11 減，改寫 2017 年 9 月以來新低，反映近年營建成本高漲使建商推案態度趨保守。

央行日前公布，3 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸金額達 892.83 億元，月增 335.32 億元，第一季更達 2382.29 億元，創同期新高，主要因新青安專案的確有效催出首購族的買氣。

房仲業者指出，在通膨預期下，自住、長期置產成市場主力，即使央行無預警升息半碼，但購屋負擔增加幅度不明顯，料對房市衝擊有限，預期這波相對熱絡的買氣將延續至第二季，上半年房市交易量年增 20% 以上可期。