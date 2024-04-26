〈房產〉全台Q1房市成交量達8.1萬棟年增26% 創13年來同期次高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-26 18:44

由內政部最新資料顯示，3 月全台建物買賣移轉棟數為 2 萬 9902 棟，月增 58%，年增 9.8%，累計 2024 年全台第一季交易量為 8 萬 1013 棟，與去年同期年增 26%，是自 2012 年來交易量次高紀錄，僅次於 2022 年同期的 8 萬 4776 棟，永慶房屋指出，這顯示在台股續創高，市場資金動能充足。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，3 月的建物買賣移轉棟數反映的是 2 月至 3 月初的市況，年後民眾回歸正常生活與工作節奏，房市也回歸供需基本面，民眾看屋、購屋態度轉趨積極，加上景氣回溫與通膨預期，房市買氣回升，讓全台 3 月建物買賣移轉量較 2 月大增 58%，年增 9.8%。

陳金萍指出，去年 3 月在平均地權條例修法通過，且定調不溯及既往後，房市買氣回溫，交易量轉趨穩定，基期不低；而今年受惠於經濟景氣回穩、對未來通膨預期的狀況下，以及新青安促動下，首購、自住族群積極進場，讓今年交易量較去年同期增加一成左右，也顯示今年交易動能有轉強趨勢，買氣熱絡創下 13 年來次高紀錄。

以 2024 年第一季全台建物買賣移轉棟數表現來看，全台 2024 年第一季交易量為 8 萬 1013 棟，與去年同期年增 26%，是自 2012 年來交易量次高紀錄，僅次於 2022 年的 8 萬 4776 棟，顯示在台股續創高，高檔震盪的狀況下，市場資金不虞匱乏，加上經濟成長、出口表現回溫，都讓消費者信心回升，購屋態度轉趨樂觀，以及新青安優惠貸款讓消費者加快購屋腳步，讓今年第一季房市延續去年下半年交易熱度，旺季仍旺。

陳金萍並指出，近期全球經濟走勢優於預期、科技終端商品需求暢旺，有望帶動台灣出口表現，加上國內消費、民間投資轉強，也讓各預測機構調高今年台灣經濟成長率保 3% 無虞，讓民眾看好國內經濟前景，也連帶提升購屋信心。

同時，加上新青安優惠貸款續行，通膨預期未改變，促動首購族加快購屋腳步，換屋、長期置產族群也陸續進場，房市買氣穩健，同時還有新屋交屋潮挹注，讓今年第一季房市交易量表現亮眼，預期這樣的熱絡市況可望延續至上半年，上半年房市表現可審慎樂觀期待。

不過，2024 年下半年政經變數仍多，適逢全球大選年，經濟情勢、貨幣政策、金融市場走勢等仍面臨諸多不確定性，房市仍有待後續觀察。

而由房仲業者台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心，發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」及房市景氣預測，2024 年第二季景氣指標分數，由第一季過熱的紅燈轉為黃紅燈，指標分數略降至 50.9；預測第三季及第四季的指標分數將逐季減緩，重回代表景氣穩定的綠燈。