〈房產〉能率集團再插旗市中心商辦 續以12.8億元購入吉林路整棟樓

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-24 16:21

能率集團繼 2023 年 6 月以 29.8 億元新標下北市南京東路新光國際商業大樓部分樓層後再度出手，根據北市最新實價揭露，吉林路上一棟辦公大樓，實價揭露成交 12.8 億元，換算每坪單價達 102.2 萬元，建物面積達 1709 坪。

能率集團主管指出，能率集團購入此一北市吉林路整棟商辦大樓，傾向於集團自用。

能率集團在 2023 年年底的新光一號不動產投資信託基金持有的新光國際商業大樓部分樓層開標案中，約 29.8 億元得標，溢價率 1.1%，換算辦公室每坪單價約 97.5 萬元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，辦公室房價與租金漲價效應向外蔓延，包括市中心的 B 辦大樓也被帶動，此次揭露 B 辦成交單價 100 萬元，該區並非屬於傳統的辦公聚集的商圈，不過整棟辦公大樓釋出待售難尋，除了受到保單理賠重創的產險業者被迫忍痛賣樓求生外，釋出量其實很少，這筆交易成為今年第一季北市市中心最大筆的交易案。