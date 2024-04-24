〈房產〉能率集團再插旗市中心商辦 續以12.8億元購入吉林路整棟樓
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-24 16:21
能率集團繼 2023 年 6 月以 29.8 億元新標下北市南京東路新光國際商業大樓部分樓層後再度出手，根據北市最新實價揭露，吉林路上一棟辦公大樓，實價揭露成交 12.8 億元，換算每坪單價達 102.2 萬元，建物面積達 1709 坪。
能率集團主管指出，能率集團購入此一北市吉林路整棟商辦大樓，傾向於集團自用。
此次北市揭露最新實價，台北市吉林路 97 號的商業大樓，以 12.8 億元成交，買家佳旺資本、負責人為為董俊仁，也爲集團內上櫃公司能率創新 (5392-TW) 的董事長。
能率集團在 2023 年年底的新光一號不動產投資信託基金持有的新光國際商業大樓部分樓層開標案中，約 29.8 億元得標，溢價率 1.1%，換算辦公室每坪單價約 97.5 萬元。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，辦公室房價與租金漲價效應向外蔓延，包括市中心的 B 辦大樓也被帶動，此次揭露 B 辦成交單價 100 萬元，該區並非屬於傳統的辦公聚集的商圈，不過整棟辦公大樓釋出待售難尋，除了受到保單理賠重創的產險業者被迫忍痛賣樓求生外，釋出量其實很少，這筆交易成為今年第一季北市市中心最大筆的交易案。
此次北市揭露最新實價，吉林路 97 號的商業大樓，以 12.8 億元成交，是今年第一季北市市中心最大筆的交易案，單價每坪 102 萬元，顯示市中心的商辦大樓仍有固定買方，曾敬德指出，有些產權分散的舊商辦大樓，若可以整合就有改建效益，但整棟商業大樓釋出量稀少，也有企業願意買下使用。
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