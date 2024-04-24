〈房產〉全台十大熱門交易社區出爐 新北淡水3社區強勢入榜

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-24 11:12

房仲業者實價登錄成屋交易資訊，篩選近一年全台熱門交易社區，發現基隆市有 3 個社區入圍前十大，新北市則有 5 個社區入榜，其中，淡水 3 大社區強勢入榜。除北台灣外，僅有嘉義「故宮南苑」擠進前十。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，要登上熱門交易社區榜單，除了社區需要有較多的總戶數之外，還要具備低總價和獨特的區域優勢，才能上榜。

統計顯示，基隆市「水美 / 山海觀」社區以 114 件交易件數勇奪第一，相當於每 3 天就有 1 件交易紀錄！該社區坐落北海岸第一排，具有海景優勢，且平均單價 16.2 萬元、平均成交總價僅 500 多萬元相當親民，吸引不少民眾在此買房。「微笑台北」則以 93 件交易件數擠進前五，該社區車程至台北信義區約 40 分鐘、到汐止僅約 15 分鐘，交通優勢和實惠的價格擠進前五。至於「碧海擎天」則以低總價取勝，近一年平均總價僅 417 萬元。

至於新北淡水區有三個社區入圍前 10 大，分別是「海洋都心 NO.2」、「宏盛水悅」和「台北灣 - 江南大宅」。陳金萍分析，這 3 個社區均位於雙北蛋白區的淡海新市鎮，房屋總價相對實惠。三個社區的總價帶在 1000-1200 萬元之間，相對台北、以及新北等眾多區域相對好入手，因此受不少消費者青睞。隨著近年淡海輕軌強化區域內交通網路，加上淡北道路、淡江大橋等交通設施陸續完工，未來淡水區往返台北市中心將更加便捷。淡水區未來交通建設上的利多，也使許多民眾看好區域未來發展，選擇購屋置產，進而推升了交易量。

嘉義縣「故宮南苑」是唯一北台灣外上榜的熱門交易社區，近一年成交量達 81 件。陳金萍表示，該社區交易火熱的原因有三：第一，該社區主力產品以 10 坪以內的套房為主，平均單價僅 13.9 萬元，約 130 萬元即可入主，對比六大都會區動輒千萬元的房價，「故宮南苑」非常親民。

第二，「故宮南苑」位於縣治特區，鄰近故宮南部院區和馬稠後產業園區，加上特區內有長庚醫院，和多家連鎖知名商家如麥當勞、星巴克等，是嘉義縣的核心城區，生活機能具備一定水準。