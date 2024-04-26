美股重點新聞摘要2024年04月26日
鉅亨網新聞中心 2024-04-26 08:11
今日操盤前瞻
美股財報 (4/25 盤後)：Alphabet(GOOGL)、微軟 (MSFT)、英特爾 (INTC)、威騰電子 (WDC)、科磊 (KLAC)
日銀政策決議
美國 3 月 PCE
Alphabet Q1 報佳績 宣布首次派息 盤後猛升超 12%
由於雲端部門的利潤飆升，Alphabet 週四 (25 日) 盤後公布的第一季獲利和營收俱佳，並宣布首次派息，激勵 Alphabet (GOOGL-US) 盤後猛升超 12%，市值突破 2 兆美元。閱讀全文...
英特爾本季財測令人失望 盤後大跌逾 8%
英特爾 (INTC-US) 周四 (25 日) 公布第一季獲利優於預期，但營收表現不佳，且本季營收和獲利展望均未達市場預期，拖累盤後股價暴跌逾 8%。閱讀全文...
Meta 股價跌近 11% 祖克柏淨資產蒸發逾 180 億美元
Meta(MTEA-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在財報電話會議上的一番話，令 Meta 周四 (25 日) 收盤崩跌近 11%，創下 2022 年 10 月以來最大單日跌幅，祖克柏淨資產因此蒸發超過 180 億美元。閱讀全文...
葉倫淡化美 Q1 經濟成長報告 認為經濟表現良好、通膨終將消散
美國最新公布數據顯示上季經濟成長疲弱且通膨頑強，美國財政部長葉倫周四 (25 日) 受訪時淡化數據報告，認為經濟依然表現良好，而且還能在不削弱就業市場的情況下讓通膨降溫。閱讀全文...
一份報告讓 Fed 陷入兩難境地 市場估 12 月才首次降息
美國商務部周四 (25 日) 公布最新報告顯示，第一季經濟成長在近兩年來首次低於聯準會 (Fed) 的長期預估，與此同時伴隨而來的是快速成長的通膨，倘若通膨持續下去，Fed 恐怕陷入兩難境地。閱讀全文...
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