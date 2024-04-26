美股重點新聞摘要2024年04月26日

今日操盤前瞻

Alphabet Q1 報佳績 宣布首次派息 盤後猛升超 12%

由於雲端部門的利潤飆升，Alphabet 週四 (25 日) 盤後公布的第一季獲利和營收俱佳，並宣布首次派息，激勵 Alphabet ( GOOGL-US ) 盤後猛升超 12%，市值突破 2 兆美元。 閱讀全文...

英特爾本季財測令人失望 盤後大跌逾 8%

Meta 股價跌近 11% 祖克柏淨資產蒸發逾 180 億美元

Meta(MTEA-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在財報電話會議上的一番話，令 Meta 周四 (25 日) 收盤崩跌近 11%，創下 2022 年 10 月以來最大單日跌幅，祖克柏淨資產因此蒸發超過 180 億美元。閱讀全文...