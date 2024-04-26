Meta股價跌近11% 祖克柏淨資產蒸發逾180億美元

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-26 07:25

Meta(MTEA-US)執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在財報電話會議上的一番話，令 Meta 周四 (25 日) 收盤崩跌近 11%，創下 2022 年 10 月以來最大單日跌幅，祖克柏淨資產因此蒸發超過 180 億美元。

Meta 日前公布上季營收和獲利均超出預期，但營收展望遜色。祖克柏向投資人表示，將繼續投入數十億美元在人工智慧 (AI) 和 Metaverse 等領域，並坦言在 AI 領域的投資可能需要多年的時間才能獲得回報。

祖克柏持有 3.45 億股的 Meta A 類和 B 類股。隨著 Meta 股價周四崩跌 52.12 美元，截至交易時間結束，他所持有的股份價值縮水超過 180 億美元，至 1520 億美元。

Meta 旗下的 Reality Labs 部門主要負責開發虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 的軟硬體。自 2020 年首次在財報中將 Reality Labs 分拆為單獨項目以來，該部門累計虧損已達 450 億美元。

Meta 預估今年資本支出將介於 350 億至 400 億美元間，高於先前預測的 300 億至 370 億美元。

Meta 股價經常處於高度震盪，多年來，祖克柏的財富也跟著上下波動，其淨資產在 2022 年下跌約 1000 億美元，並隨著他在隔年喊出「效率年」(year of efficiency) 口號後而增加。