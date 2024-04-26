路透：若法律攻防戰失敗 字節跳動寧願收掉美國TikTok也不願賣掉

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-26 02:40

路透周四 (25 日) 援引四名知情人士消息報導，如果 TikTok 用盡任何法律手段也沒辦法阻止美國立法阻止其進入美國應用程式商店，TikTok 母公司字節跳動寧願收掉這款虧損的應用程式也不願賣掉。

與字節跳動關係密切的知情人士透露，TikTok 營運所依賴的演算法被認為是字節跳動整體營運的核心，因此絕對不可能出售。

另外，TikTok 僅占字節跳動總營收和每日活躍用戶的一小部分，因此在最壞的情況下，字節跳動寧願在美國關閉這款應用程式，也不願賣給潛在的美國買家。收掉美國 TikTok 對字節跳動業務的影響有限，而且該公司還不必放棄其核心演算法。

據悉，TikTok 與字節跳動的短片平台抖音 (Douyin) 等國內應用程式共享相同的核心演算法，其演算法被認為優於位元組跳動的競爭對手騰訊和小紅書。

而且 TikTok 的演算法不可能被拆開，因其智慧財產權許可是在中國以字節跳動的名義註冊，很難與母公司分開。字節跳動也不會同意將其最有價值的資產之一其秘密來源「TikTok 演算法」出售給競爭對手。

對於上述報導，字節跳動動拒絕置評。

周四晚些時候，字節跳動在其旗下媒體平台今日頭條 (Toutiao) 上發布的聲明中表示沒有出售 TikTok 的計畫，以回應美媒《The Information》的報導。該報導稱，字節跳動正在探索出售 TikTok 美國業務的方案，不使用向 TikTok 用戶推薦影片的演算法。

值得注意的是，字節跳動不公開揭露其財務表現或其任何單位的財務細節。根據不同的消息來源稱，該公司的大部分收入仍然來自中國，主要來自抖音等其他應用程式。