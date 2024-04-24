美股重點新聞摘要2024年04月24日

鉅亨網新聞中心 2024-04-24 08:04

今日操盤前瞻

美股財報 (4/23 盤後)：特斯拉 (TSLA)、德儀 (TXN)、Visa(V)

美國 3 月耐久財訂單

美股財報 (4/24 盤前)：波音 (BA)、AT&T(T)

特斯拉 Q1 財報遜色 平價車明年初提前推出 盤後飆超 10%

特斯拉週二 (23 日) 盤後公布今年第一季財報，營收大降 9%，這是自 2012 年以來的最大年減幅，未達到分析師預期，同時，營收和獲利連續三季遜於預期。閱讀全文...

類比 IC 需求改善 德儀本季營收展望佳 盤後勁揚逾 6%

有半導體風向球之稱的類比 IC 大廠德州儀器 (TXN-US) 周二 (23 日) 公布本季營收展望優於預期，顯示工業和汽車零件需求下滑的情況可能正在緩解。閱讀全文...

特斯拉全球裁員中 美國德州廠 2688 名員工丟飯碗

美國電動車龍頭特斯拉在一份「工人調整與再培訓通知」(Worker Adjustment and Retraining Notification, WARN) 中表示，將在其德州廠裁撤 2,688 名員工。據了解，裁員將從 6 月 14 日開始，一共為期 14 天。閱讀全文...

蘋果 5/7 舉辦春季新品發表會 新款 iPad 與配件將亮相