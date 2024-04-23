蘋果5/7舉辦春季新品發表會 新款iPad與配件將亮相

外媒上月曾報導，蘋果供應商正在加緊生產新款 iPad，計劃於 5 月初推出。知情人士透露，此次發表會產品將包括升級版 iPad Pro 和 Air，其中 Pro 機型將配備更清晰的新 OLED 顯示器，而升級後的 iPad Air 將配備 12.9 吋的螢幕。

此外，iPad Pro 將搭載新的 M3 晶片，並配備重新設計的 Magic Keyboard 和 Apple Pencil。此次升級是自 2018 年以來該陣容的首次大修。

值得注意的是，蘋果有時也會在春季發布 iPhone、Apple watch 和配件的新顏色。蘋果上一次在春季舉行發表會是在 2022 年 3 月，當時發布最新版 iPad Air 和一款低階 iPhone。不只如此，蘋果今年可能會在其 6 月的開發者大會 (WWDC) 上發布人工智慧 (AI) 相關消息。