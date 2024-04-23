蘋果5/7舉辦春季新品發表會 新款iPad與配件將亮相
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-23 23:25
蘋果周二 (23 日) 向媒體發出邀請函，將於 5 月 7 日美東時間早上 10 點 (台灣時間 5 月 7 日晚上 10 點) 舉辦線上新品發表會。這次發表會主題是「Let loose」，邀請函視覺圖暗示與 iPad 產品相關，預料全新 iPad Pro、iPad Air 與 Apple Pencil 觸控筆將亮相。
外媒上月曾報導，蘋果供應商正在加緊生產新款 iPad，計劃於 5 月初推出。知情人士透露，此次發表會產品將包括升級版 iPad Pro 和 Air，其中 Pro 機型將配備更清晰的新 OLED 顯示器，而升級後的 iPad Air 將配備 12.9 吋的螢幕。
此外，iPad Pro 將搭載新的 M3 晶片，並配備重新設計的 Magic Keyboard 和 Apple Pencil。此次升級是自 2018 年以來該陣容的首次大修。
值得注意的是，蘋果有時也會在春季發布 iPhone、Apple watch 和配件的新顏色。蘋果上一次在春季舉行發表會是在 2022 年 3 月，當時發布最新版 iPad Air 和一款低階 iPhone。不只如此，蘋果今年可能會在其 6 月的開發者大會 (WWDC) 上發布人工智慧 (AI) 相關消息。
截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周二早盤股價上漲 0.56%，每股暫報 166.77 美元。
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