〈財報〉特斯拉Q1財報遜色 平價車明年提前推出 盤後飆超10%

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-04-24 06:21

正如華爾街預期，特斯拉週二 (23 日) 盤後公布的第一季業績如噩夢般失色，但特斯拉仍積極造夢，執行長馬斯克宣布，「今年年底或明年初」就提前生產平價車，遠早於先前承諾的 2025 年底，推動其盤後股價飆升超過 10%。

特斯拉第一季財報：

營收： 213.0 億美元，預期 221.5 億美元

調整後 EPS： 0.45 美元，預期 0.51 美元

調整後淨利：11.29 億美元，預期 19 億美元

毛利率： 17.4%，預期 16.4%

自由現金流：負 25.3 億美元

資本支出：27.7 億美元

(圖：特斯拉)

全球電動車銷售成長正在放緩，特斯拉和主要競爭對手數月來一直大打價格戰來刺激需求，這無疑對特斯拉第一季的營收、利潤均帶來重大打擊。

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 3 月 29 日就預測，特斯拉經歷一個「噩夢」季度，中國需求疲軟引發一場完美風暴。

正如華爾街預期，特斯拉週二公布財報遜色，業績聲明稱第一季電動車平均售價下滑、對人工智慧、電池升級和其他研發項目的投資，導致運營費用增加，以及 Cybertruck 電動皮卡產量提升的成本、交車量下滑，種種因素造成營運利潤不振。

特斯拉第一季營收年減 9% 至 213 億美元，低於市場預期，創下 2012 年以來最大降幅，比 2020 年疫情擾亂供應鏈的時候還慘。

調整後淨利下跌 55% 至 11.29 億美元，毛利率降到 17.4%，遠低於 2022 年第一季達到的峰值 29.1%。

就營收細項來看，特斯拉汽車業務營收達 173.4 億美元，較去年同期下滑 13%。能源生產和儲存部門營收年增 7% 至 16.4 億美元，毛利年增 140%，均創新高紀錄，儲能部署量再創紀錄至 4.1 GWh；服務及其他營收年增 25% 至 22.9 億美元。

第一季資本支出增至 27.7 億美元，年增 34%。自由現金流轉為負值，該公司報告赤字 25.3 億美元，歸因當季庫存增加 27 億美元，以及 10 億美元的人工智慧基礎設施」資本支出。

特斯拉第一季汽車交車量年減 8.5%，交付 386,810 輛電動車，低於去年同期的 433,371 輛。

特斯拉重申對 2024 年的悲觀前景

特斯拉預計今年汽車產量和交付量增速會明顯放緩，並告訴投資人「銷售成長率可能明顯低於 2023 年實現的成長率」，因為該公司希望推出「下一代汽車和其它產品」。

為了挽救惡化的業績，特斯拉正加速推出價格更親民的車型 (圖：shutterstock)

為了挽救惡化的業績，特斯拉正價格更親民的車型做準備，馬斯克在財報電話會議中指出：「那將是相當快的。下一代產品線將建立在現有生產線的基礎之上，並且不要求建造新的工廠。」

特斯拉目標是「充分利用現有產能，並在投資新產線前實現比 2023 年產量增加 50% 以上」。目前尚不清楚特斯拉的「更實惠的車型」是否是華爾街長期討論的低成本汽車 (Model 2)。

市場分析表示，平價車被馬斯克視為實現特斯拉銷售增長雄心的關鍵。馬斯克曾在 2020 年表示，特斯拉希望到 2030 年銷售 2000 萬輛汽車，那將是全球最大汽車製造商豐田汽車當前銷量的 2 倍。

由於特斯拉即將推出更多平價車，財報陰霾一掃而空，特斯拉 (TSLA-US) 週二盤後聞訊跳漲超 10%，正常交易時段，其股價收紅 1.85%，止住連七跌局勢，特斯拉今年跌幅已超過 40%，為標準普爾 500 指數中表現最差的成分股。