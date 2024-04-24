〈紐約匯市〉日元兌美元逼近155 市場警惕潛在干預 DXY貶至近兩周低點

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-24 05:53

日元兌美元周二 (23 日) 貶至多年低點，逼近 155 大關，促使投資人在本周的日本央行 (日銀) 會議前，加強對當局採取干預措施的關注。美元指數貶至近兩周低點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.35%，報 105.70，為 4 月 12 日以來最低。

繼前一交易日後，美元兌日元盤中再觸 34 年低位，最低貶至 154.88 日元，隨後持平 154.83 日元。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示，官員們未能在美元兌日元升破 152 水平介入之後，155 是個關鍵的心理關卡。儘管日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 多次表示，央行不會只為了提振日元而升息，但他們在周五 (26 日) 會議期間採取行動的可能性很大。

Given 說，日銀可能會在周五會議上按兵不動，這意味著日元將進一步走軟，但她認為當局很可能會在當天進行干預，防止日元進一步貶向 160。

日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 周二稍早就干預的可能性發出迄今為止最強烈的警告。他表示，上周和美韓財長的會議，為接下來採取行動防止日元過度波動奠定基礎。不過，部分人士仍對當局是否會在日銀會議如此接近時採取行動表示質疑。

日銀即將在周五發布最新預測，預估未來三年通膨率將保持在央行設立的 2% 目標附近。

經濟數據方面，標普全球 (S&P Global) 公布美國 4 月綜合採購經理人指數 (PMI) 自 52.1 降至 50.9，創 4 個月新低，但仍高於榮枯線，顯示商業活動擴張速度放緩。

數據出爐後，美元兌日元小幅走低，美元指數下跌。與此同時，歐元升至至近兩周高點，截稿前漲 0.5% 至 1.0702 美元。

英鎊彈升 0.8% 至 1.2447 美元，收復前兩個交易日的貶勢。標普全球周二公布英國 PMI 在 4 月升至 54，意外優於預期，顯示經濟復甦加快。

英國央行 (BoE) 官員的鴿派發言，近來使英鎊貶至數月低點。官員們預估通膨將放緩至 2% 目標，並保持在此一水平，這讓投資人對央行將在夏季降息充滿信心。

今年稍早，市場預期英國央行降息幅度將比歐洲央行 (ECB) 更大，英鎊因此獲得提振。目前市場預期歐洲央行在 6 月放寬貨幣政策。

投資人目前預期聯準會 (Fed) 將成為最後一個降息的主要央行之一。芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，利率期貨市場預估 Fed 首次降息發生在 9 月的機率為 73%。

接下來市場關注周四 (25 日) 出爐的美國第一季國內生產毛額 (GDP) 和周五的個人消費支出物價指數(PCE)。路透調查顯示，市場預估 3 月整體 PCE 月增 0.3%，持平前一月，年增 2.6%，略高於 2 月的 2.5%。

截至台灣時間周三 (24 日) 約 6:00 價格: