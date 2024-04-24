〈財報〉類比IC需求改善 德儀本季營收展望佳 盤後勁揚逾6%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-24 06:12

有半導體風向球之稱的類比 IC 大廠德州儀器 (TXN-US) 周二 (23 日) 公布本季營收展望優於預期，顯示工業和汽車零件需求下滑的情況可能正在緩解。

2024 年 Q2 財測 v.s. LSEG 訪調分析師平均預測

營收：39.5 億美元 v.s. 37.7 億美元

稀釋後每股淨利 (EPS)：1.05 美元至 1.25 美元 v.s. 1.16 美元

上述財報顯示，客戶在消化庫存零件後，已開始恢復下訂晶片，對整個產業來說可謂一大喜訊。德儀的客戶群廣泛，產品種類繁多，因此其財測被視為從航太硬體到消費性電子產品等半導體需求的風向標。

研調機構 Counterpoint 數據顯示，在連續八季表現低迷後，全球個人電腦 (PC) 出貨量在今年前三個月成長 3% 左右。

Summit Insights 分析師 Kinngai Chan 表示，類比 IC 需求正在開始穩定。雖然類比 IC 公司的銷售額仍將下滑，但未來幾季可望迎來更典型的季節性需求。

德儀周二收盤上漲 1.25% 至每股 165.47 美元，公布財報和最新財測後，盤後股價勁揚逾 6%。該股今年迄今下跌近 3%，表現落後費城半導體指數。

Q1(截至 3/31) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預測

營收：36.6 億美元 (年減 16%) v.s. 36.1 億美元

稀釋後 EPS：1.20 美元 (年減 35%)