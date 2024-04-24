AI可樂讓營收夠甜？可口可樂豪擲11億美元買微軟5年AI雲端服務

鉅亨網編譯許家華 2024-04-24 10:09

繼去年推出「AI 可樂」初嘗人工智慧的「甜頭」後，全球軟性飲料龍頭可口可樂周二 (23 日) 宣布，與微軟達成一項價值 11 億美元、為期 5 年的戰略合作協議，可口可樂將使用微軟的雲端運算和人工智慧服務，在全球範圍內促進創新和生產力。

根據協議，微軟 (MSFT-US) 和可口可樂 (KO-US) 將「聯合試驗」Azure OpenAI，開發各種業務功能中的 AI 用例。該服務使用微軟支援的新創公司、和 ChatGPT 創建者 OpenAI 的技術，讓客戶建立聊天機器人和其他人工智慧服務並在微軟 Azure 雲端運算服務中運行。

作為對比，可口可樂 2020 年時曾與微軟簽過一份為期 5 年的雲端服務和商業軟體協議，當時協議價值只有 2.5 億美元。 雖然兩家公司都沒有透露此回 11 億美元的具體分佈，但微軟新協議的價格大幅上升，最合理的推論正是與 AI 有關。

兩家公司透露，雙方將共同測試微軟的 Copilot 產品，以查看這些工具如何提高軟性飲料巨頭的生產力。 Copilot 是微軟的人工智慧助手，目前較常見的用法包括總結會議紀錄、繪圖、製作 PPT 等。

此外，可口可樂也宣布擴大使用其他傳統微軟軟體，例如供銷售專業人士使用的 Dynamics 365，該產品與 Salesforce (CRM-US) 的產品相互競爭。

可口可樂透露，該公司在生成式人工智慧領域已經進行了接近 1 年的創新，並且已經使用 Azure OpenAI 重新構想了行銷、製造、供應鏈等各個環節。

可口可樂去年 9 月曾發售過一款聯合 AI 打造的限定款「未來 3000 年」可樂產品，並在全球各地短暫上市過一陣子。AI 在該產品中的作用，正是幫助開發產品外包裝，以及幫助設計飲品口味。

可口可樂表示，在那款產品中，AI 事實上是輔助的作用，其設計來源是透過分析消費者口味偏好、以了解他們對未來飲料口味的暢想，然後結合 AI 的推薦，在無糖可樂的基礎上增加了「充滿創意、層次豐富」 的味道。

從全球網友的回饋來看，該款汽水的起泡感更充足，口味上像是「混合各類水果味蘇打水」，回味帶有香草和焦糖味。 當時網路上針對該款飲料到底是櫻桃、草莓、香蕉有所討論，但未有最終共識。