鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至20.22元，預估目標價為183元
鉅亨網新聞中心 2024-04-23 08:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.92元上修至20.22元，其中最高估值24.97元，最低估值8.79元，預估目標價為183元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|24.97(24.97)
|23.41
|24.06
|最低值
|8.79(8.79)
|-5.15
|9.28
|平均值
|19.18(18.5)
|8.82
|16.67
|中位數
|20.22(19.92)
|7.45
|16.67
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|365,202,000
|320,683,000
|316,757,020
|最低值
|263,736,000
|245,404,490
|281,981,000
|平均值
|317,007,200
|288,401,490
|299,369,010
|中位數
|318,995,720
|292,950,000
|299,369,010
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.7
|87.07
|45.57
|5.06
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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