鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至2.13元，預估目標價為33元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.1元上修至2.13元，其中最高估值2.19元，最低估值2.04元，預估目標價為33元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值2.19(2.19)2.262.45
最低值2.04(1.99)1.972.28
平均值2.12(2.1)2.152.37
中位數2.13(2.1)2.192.36

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值100,334,000102,129,000100,838,710
最低值83,084,00087,192,00093,947,000
平均值89,294,04092,929,36098,112,580
中位數88,652,21092,031,16099,037,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS1.631.411.11.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		76,144,54566,695,57154,805,91957,897,440

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


相關行情

台股首頁我要存股
玉山金34.1+1.04%
美元/台幣31.413-0.08%

