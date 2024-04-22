長榮集團紛爭不斷 張國煒告發大哥涉嫌內線交易

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-22 18:58

長榮集團兄弟紛爭不斷，代表二房張國煒的律師林文鵬今 (22) 日以長榮海運 (2603-TW) 股東身分，於地檢署按鈴告發大房長子張國華與長榮老臣柯麗卿等人，涉嫌內線交易，從長榮股票不法獲利近 21 億元，張國華則對此回應，絕無內線交易，更無獲利。

張國華表示，長期持有海運股票初衷始終如一，於 2023 年 6 月 30 日長榮海運除息日，以盤後鉅額交易方式購買長榮股票，是基於對海運事業的熱情，至今沒有賣出計畫，並依法進行申報，絕無內線交易更無獲利可言。

張國華再次強調，一生的工作都和海運有關，也曾在 2017 年和 2018 年長榮海運慘澹經營期間，二度辦理現金增資時不惜投入鉅資認購，給海運最大的支持，一路走來從未改變，長期持有海運股票初衷也始終如一。

然而，「近期因經營權紛爭再起，有心人士不斷有計畫性的操作媒體，濫用司法資源，透過抹黑、濫告，捕風捉影推論本人及柯麗卿女士涉內線交易，實屬無稽」。