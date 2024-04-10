國籍航空唯一空地勤醫藥冷鏈認證 長榮航拿下

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-10 10:27

長榮航 (2618-TW) 和長榮航勤近日再次獲得國際航空運輸協會 (IATA) 醫藥冷鏈運輸國際認證 (CEIV Pharma)，成為台灣唯一、全球少數空地勤業務同時獲此項認證的航空公司，未來有益增進冷鏈運輸業務。

長榮航說明，特別重視醫藥冷鏈運輸的風險評估與管理，無論在運送前的場站能量分析評估、人員訓練、處理程序等皆有完善規劃，在認證過程中深獲 IATA 肯定。

長榮航空和長榮航勤於 2021 年首度取得醫藥冷鏈運輸國際認證，近年導入藥品冷鏈運輸業務年均成長率達 30%，今年再度取得認證，有助增進冷鏈運輸業務，並對台灣生技產業與世界鏈接具正面的效益。

長榮航自 2018 年即成立專案小組，與國內、外多家溫控載具供應商合作，提供冷藏、低溫和極低溫等運輸服務，最低溫的溫控載具甚至可在無須乾冰使用情況下，利用物理化學反應特性，最長可達 144 小時，並結合監控裝備追蹤運送產品的溫溼度。

在過去新冠疫情期間，長榮航依不同疫苗特性分別提供極低溫、低溫、冷藏等對應的快速空運服務，先後承載過 Moderna、AZ 等各式疫苗進口，也載運國光生技疫苗出口，為社會醫療防疫網貢獻出力。

長榮航強調，冷鏈市場的發展和完善不僅是經濟發展的需要，健全的冷鏈運輸更可保障關鍵物資的即時供應，再次榮獲 IATA CEIV Pharma 認證，成為全球醫藥冷鏈運輸堅強的後盾。