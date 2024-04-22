台灣科技業首例！緯創攜手永在林業 啟動100公頃森林經營碳匯專案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-22 15:56

緯創 (3231-TW) 今 (22) 日指出，永在林業舉行簽約儀式，宣布攜手開展位於屏東縣車城鄉，總面積達 100 公頃林地的森林經營碳匯專案。緯創表示，這不僅是台灣科技業首例，更是迄今最大規模的森林經營碳匯專案執行場域。

緯創表示，為確保符合國內法規並與國際標準接軌，將邀請行政院農業部林業試驗所為專業顧問，檢視專案適用條件與合格性，並查驗所取得的調查資料，確定其能滿足資料品質規範，進而通過第三方驗證，取得森林碳額度。

緯創表示，此次合作對於台灣具有多項重要意義。首先，此專案作為台灣科技公司進入森林經營碳匯領域的開端，為未來跨業合作案件開啟了新的可能性，有望引領更多企業和場域投入森林永續發展計劃。

接著，透過森林經營碳匯專案的實施，將有助於提升林地的生態與經濟效益，促進生物多樣性保護和森林增匯，以自然解方 (Nature-based Solution, NBS) 因應氣候危機，為人類與環境創造共榮的局面。