慧洋-KY擬發每股現金股利2.75元 配息率63% 殖利率4%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-12 18:13

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (12) 日董事會通過去年盈餘分配案，擬配發現金股利 2.75 元，配息率約 63%，以今日收盤價 66.7 元計算，現金殖利率約 4.1%。

慧洋指出，去年散裝市況雖較前兩年度下滑，但在適時處分老舊船舶，每股稅後純益 (EPS) 仍達 4.38 元，為持續創造投資價值，擬配發現金股利 2.75 元。

慧洋進一步說明，由於產業特性，公司負債比偏高，受惠 2021-2022 年散裝榮景，連續兩年賺逾 1 個股本，除了配發現金股利回饋股東外，也續償還銀行借貸，因此，即便處在持續投入打造最新型節能船舶情況，負債比仍較 2022 年下降 1.2 個百分點至 48.75%。

目前慧洋旗下共 134 艘船舶，平均船齡約 8 年，新造船訂單 15 艘，將陸續於今年及 2026、2027 年交付並投入營運。