〈航空業營收高飛〉長榮航Q1第三高 歐美線載客率逾9成
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-10 19:23
長榮航 (2618-TW) 今 (10) 日公布 3 月合併營收達 177.2 億元，月增 6.97%，年增 8.29%，第一季合併營收 519.15 億元，年增 16.86%，創單季第三高紀錄，歐美長程線平均載客率超過 90%。
長榮航說明，歐美長程航線持續表現亮眼，平均載客率皆達 90% 以上，其中，北美線受惠於越裔客源春節後返美高峰，美西大型電子展和加拿大報稅季等需求，從台灣出發至北美平均載客率高達 95%。
另一方面，東南亞的曼谷、吉隆坡、清邁和峴港等熱門旅遊景點的機位需求暢旺，而東北亞航線適逢賞櫻旺季，平均載客率超過 90%，甫於 3 月初開航的桃園 - 愛媛航線，平均載客率也將近 90%。
貨運業務上，經春節長假後廠商補貨、季末趕貨效應和跨境電商出貨大增帶動包機量提升，推升航空貨運價量齊揚，而長榮航 4 月 8 日交付的第 9 架波音 777F 貨機經整備後，將於近期投入營運，增添新營運動能。
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