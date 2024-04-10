〈航空業營收高飛〉長榮航Q1第三高 歐美線載客率逾9成

長榮航說明，歐美長程航線持續表現亮眼，平均載客率皆達 90% 以上，其中，北美線受惠於越裔客源春節後返美高峰，美西大型電子展和加拿大報稅季等需求，從台灣出發至北美平均載客率高達 95%。

另一方面，東南亞的曼谷、吉隆坡、清邁和峴港等熱門旅遊景點的機位需求暢旺，而東北亞航線適逢賞櫻旺季，平均載客率超過 90%，甫於 3 月初開航的桃園 - 愛媛航線，平均載客率也將近 90%。