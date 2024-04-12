陽明超額配息145% 擬發每股現金2元 殖利率4.4%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-12 16:28

陽明 (2609-TW) 董事會今 (12) 日通過 2023 年盈餘分配案，每股將配發現金股利 2 元，合計將發出約 69.84 億元的現金，由於陽明去年全年稅後純益 47.74 億元，每股純益 (EPS)1.37 元，換算超額配息達 145%，而依今日收盤價 45.2 元計算，現金殖利率約 4.42%。

陽明去年第四季轉為虧損 13.04 億元，為 2019 年第四季以來虧損最多，吃掉全年部分獲利，全年稅後純益 47.74 億元，EPS 1.37 元，

不過，陽明第一季合併營收 438.01 億元，年增 18.53%，反映美國客戶端存貨去化順利，中國受惠於利多政策推行和節後復工，景氣回溫。

陽明指出，依 Drewry 最新報告指出，航運市場仍處供需失衡狀態，因應紅海危機採取繞道消化部分運力，但也減緩拆船速度，今年前 2 個月僅拆解 1.3 萬 TEUS 運力，面對航運市場的挑戰與風險，仍需審慎應對。

據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新航運市場供需成長預測，今年供給成長為 9.7%，需求成長為 3.0%，明年供給成長為 5.2%，需求成長為 2.5%，亦即今明兩年仍處供過於求態勢。

陽明也提到，中國仍面臨房地產市場疲軟、人口老化和貿易爭端等長期結構性失衡壓力，加上保護主義升溫和不確定的政策，可能不利經濟復甦。