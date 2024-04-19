美股重點新聞摘要2024年04月19日

鉅亨網新聞中心 2024-04-19 08:14

今日操盤前瞻

美股財報 (4/18 盤後)：Netflix(NFLX)

比特幣減半

日本 3 月全國 CPI

晶圓代工龍頭法說變法會? 台積電 ADR 重挫 4.86%

晶圓代工龍頭台積電週四 (18 日) 公布 2024 年第一季財務報告優於華爾街預期，但台積電 ADR(TSM-US) 重挫 4.86% 至每股 132.27 美元，主因是該公司對其 2024 年半導體前景做出小幅調整。閱讀全文...

Fed 威廉斯認為不急著降息 透露若有必要不排除升息

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周四 (18 日) 表示，美國經濟的強勁狀況意味著目前沒有降息的緊迫理由，降息時機將由經濟數據決定。值得注意的是，他也提到倘若通膨無法朝聯準會 (Fed) 的目標前進，降息也是有可能的。此番言論一出後美債殖利率續升。閱讀全文...

Meta 推出新 AI 模型「Llama 3」 力拚 OpenAI 與 Google 等公司

臉書母公司 Meta Platforms 周四 (18 日) 推出其功能強大的第三代人工智慧 (AI) 模型「Llama 3」，這是該公司為追趕上 OpenAI 和 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 等公司類似技術而做出的最新努力。閱讀全文...