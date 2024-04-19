Meta推出新AI模型「Llama 3」 力拚OpenAI與Google等公司

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-19 01:30

臉書母公司 Meta Platforms 周四 (18 日) 推出其功能強大的第三代人工智慧 (AI) 模型「Llama 3」，這是該公司為追趕上 OpenAI 和 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 等公司類似技術而做出的最新努力。

Llama 3 是 Meta 去年 7 月推出的 AI 模型 Llama 2 升級版，Llama 2 使用 2 兆個 token 進行訓練，而訓練 Llama 3 大版本的 token 超過 15 兆，而且 Llama 3 有 8B 和 70B 兩個版本，大型的 Llama 3 將有超過 4,000 億參數。

該公司產品長 Chris Cox 表示，Llama 2 模型已被下載 1,700 億次，該軟體標榜公開原始碼，不過其許可證部分包含一些限制，例如要求擁有超過 7 億用戶的公司申請使用。

據了解，目前 Meta 正在使用 Llama 3 來運行自家應用程式內的 AI 助手「MetaAI」，在臉書、WhatsApp、Ray-Ban 智慧眼鏡等多款產品中都能看到 MetaAI 的身影，而該助手也將在周四更新。

許多大型公司都在競相開發 AI 產品和服務，在高科技晶片和員工資源上投入數十億美元，以開發大型語言模型 (LLM) 和其他以 AI 為重點的產品。Meta 正在使用 AI 摘要與推薦內容，同時也在改善廣告定位和頭戴式裝置。

Cox 說，Llama 3 在該尺寸模型的多項基準測試中處在領先地位，公司不再為了擁有一流的 AI 模型而拚命追趕其他競爭對手。他補充說，公司也正在開發 Llama 3 的多個迭代版本，這些迭代版本將作為更新推出。