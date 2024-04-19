特斯拉今年跌四成馬斯克身價縮近6百億美元 董事會仍力挺留任

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-19 10:16

美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 周四 (日) 挫跌 3.55% 至每股 149.93 美元，盤中股價一度跌至 148.70 美元的一年低點，今年來已下跌 39.66%，執行長馬斯克身家蒸發 592 億美元 ‧ 公司董事們財富也跟著縮水，但即便如此，他們仍力挺特斯拉留任，即使一些投資人跟分析師要求更換特斯拉領導層的呼聲日益高漲。

特斯拉董事會在周三 (17 日) 提交的委託書中明確表示，馬斯克將繼續留任執行長一職，但過去一周特斯拉遭遇的困難不只是馬斯克的管理跟董事會的責任問題，還因為該公司在實現自動駕駛的目標遭遇一系列麻煩。

未持有特斯拉股票的投資研究公司 New Constructs 執行長 David Trainer 認為，不管馬斯克在不在執行長的位置上，特斯拉的股票都將遭受重創，過去幾年馬斯克給特斯拉帶來的主要增值，就是轉移投資者的注意力，讓他們不去關注特斯拉業務的弱點，這一弱點終於被徹底暴露出來。

特斯拉股價在周一 (15 日) 宣布全球裁員 10% 以上後進一步下跌，但裁員決定通常會引發股價反彈，因為這可能意味著成本效益提高，或是將出現新的策略方向，但特斯拉的裁員卻產生了相反的效果，顯示公司功能失調，降低了預期。

事實上，在最近一輪挑戰出現前，特斯拉及其市場估值就受到越來越多關注，馬斯克年初曾威脅若無法在特斯拉獲得更大影響力，將在特斯拉之外開發先進的 AI 和機器人技術。這番發言引發了市場對特斯拉長期價值的質疑，並再次引發對馬斯克未專注於治理特斯拉的批評。

除領導特斯拉外，特斯拉還是前身為推特的 X 平台老闆，以及 SpaceX 的執行長與 AI 公司 xAI 的創始人。

即便撇開馬斯克的矛盾不說，特斯拉作為全球電動車先驅而獲得的成功，讓整個汽車業都朝著特斯拉的願景前進，但雖然撼動了底特律的傳統車廠，後者正漸進地進行創新。

Trainer 表示，特斯拉的先發優勢早就被削弱了，其他車廠已經追上來，在高端和低端市場都超過特斯拉。

就連一向力挺特斯拉的 Wedbush 分析師 Dan Ives 周三也出具研究報告說，是時候讓馬斯克制定成長策略，給出實際的交車量跟利潤率目標，並解釋為何現階段要大規模裁員，且最重要的是給華爾街一個關於 Model 2 的清晰前景。

Model 2 是特斯拉的入門平價車款，售價據傳僅 2.5 萬美元左右，該車一直是特斯拉將電動車推向大眾的宏偉願景的關鍵組成部分。

分析人士說，最近的人事變動，包括長期擔任特斯拉高層 Drew Baglino 離職，顯示特斯拉正面臨一場風險更高的賭博。