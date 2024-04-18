亞幣回穩韓元彈逾1% 高盛：走勢仍受美元主導 亞幣迎來貶值潮

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-18 15:43

亞洲貨幣今 (18) 日兌美元收復部分失土，其中韓元(KRWUSD) 漲幅最大，升值超過 1%，因美國、日本和南韓昨日首度舉行的三邊金融對話發言，三方同意就匯市進行密切諮詢，菲律賓披索兌美元 (PHPUSD) 今日也走升 0.4%，跟韓元雙雙創下 3 月 21 日以來單日最大升幅紀錄，馬來西亞令吉 (MYRUSD) 和新加坡幣 (SGDUSD) 緊隨其後，兌美元分別升值 0.4% 和 0.2%。

高盛分析師 Danny Suwanapruti 在最近發布的研究報告中指出，美元正主導亞幣走勢，雖然亞洲經濟成長率近幾個月回升，且通膨放緩與宏觀政策緊縮本應進一步支持本國貨幣，但主導宏觀市場的主題仍是 Fed 利率政策，及其對美國基準利率跟美元的影響，目前對 Fed 降息的預期與年初形成鮮明對比，為美元進一步走升打開空間，韓元、馬來西亞令吉跟印尼盾在美元上行時最為敏感，若美元繼續上漲，這些貨幣貶值風險最大，但印度盧比的敏感度降低。

美元兌韓元日前一度走升至 1400 韓元的關鍵價位，創 2022 年 10 月來新高，兌日圓也曾一度觸及 154.78 日圓，連四個交易日創 1990 年來新高，而印尼盾為跌幅最猛烈亞幣之一，周二 (16 日) 一度重挫逾 2% 至四年低點，美元兌越南盾匯率周二也一度觸及 25295，創歷史新高，菲律賓披索周三 (17 日) 兌美元貶至 2022 年底來首見的 57 披索價位，加劇菲國央行阻貶壓力，印度盧比也持續走低，兌美元在周三晚間貶至 83.69 盧比的歷史低點。不過，值得一提的是，在美元升值期間，人民幣兌美元匯率相對保持穩定。

高盛預計，在貨幣大幅貶值時，最積極捍衛本幣的兩家央行是印尼和菲律賓央行，印尼央行甚至願意進一步升息以維持印尼盾的穩定，菲國央行前年已透過連續升息表達阻貶披索的決心，因這兩個國家為經常帳赤字、通膨率較高且外債較高的經濟體，本幣大貶恐危及經濟穩定，而南韓與泰國等出口導向型經濟體則將更能容忍貨幣疲軟。

篙盛還認為，若美元進一步走升，美元兌韓元將向 2022 年 10 月的 1441 高點靠攏，美元兌泰銖將向 2022 年 9 月的 38.37 泰銖高點靠攏，但印度盧比跟馬來西亞令吉已非常接近先前的歷史高點，未來料將進一步疲軟。

相較於日韓泰口頭干預，印尼央行則直接下場，透過出售高收益證券並買入印尼盾來阻貶，並稱將干預現匯市場和國內無本金交割遠期外匯 (NDF) 市場，並始終在市場上維護印尼盾穩定。

此外，有分析人士指出，考量到印度的外匯存底處於歷史最高水位，印度央行可能會利用這一彈藥來遏制任何形式的過度波動。

亞洲多數經濟體通膨回落，為央行降息創造了條件，但迫於貨幣貶值壓力，新興市場央行不敢貿然行動，多數國家的升息行動去年便已告終，但若是美國持續延後降息時間，新興國家延後降息甚至轉向升息的可能性就越大。

摩根士丹利指出，若亞洲央行先 Fed 一步降息，貨幣將進一步承受貶值壓力，恐對通膨造成上行壓力，因此，亞洲央行料將等待 Fed 開始降息後再開始行動。