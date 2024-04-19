〈紐約匯市〉美經濟數據+Fed官員發言支撐 美元指數上揚

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-19 05:56

美元指數周四 (18 日) 走高，一系列好壞參半的經濟數據，幾乎沒有動搖對美國經濟仍舊堅挺的看法，這意味著聯準會 (Fed) 可能會將 2020 年來首次降息的時間延後到今年稍晚。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.20%，報 106.17。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，考量到經濟強勁，目前並無降息的迫切需要，此番言論幫助提振美元。紐約聯準銀行總裁是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的永久投票委員。

受新訂單和製成品出貨帶動，美國 4 月費城製造業指數出現兩年來最大增幅，商業狀況指數也從前一月的 3.2 躍升至 15.5，遠優於經濟學家預期。強勁的經濟數據和持續的通膨，促使投資人重新考慮 Fed 在近期降息的的可能性。

瑞銀 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示：「目前確實很難對抗美元走強，美國數據顯示 Fed 不會太快降息。我們開始看到美國和 G10 其他國家之間的政策分歧愈來愈大，這對美元有利。」

周四的其他數據表現介於中等和疲軟。截至 4 月 13 日當周，美國初領失業金人數持平在 21.2 萬，仍優於市場預測的 21.5 萬；房市方面，因利率上升和房價上漲導致買家卻步，3 月成屋銷售年減 4.3%，經季節性調整後為 419 萬套。

周四的利率期貨定價顯示，交易員認為 Fed 今年降息幅度約達 38 個基點，即約 1 碼半，較年初時的 150 個基點大幅減少。根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易員認為 Fed 最有可能從 9 月開始降息，晚於幾周前預測的 6 月。

Bannockburn Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示：「下周將公布美國國內生產毛額 (GDP) 數據，但目前人們的目光不僅限於此，下一個重要數據是 5 月 3 日出爐的非農報告，屆時可能帶來穩健的數據，例如超過 25 萬。」

美國、日本和南韓財政部長針對日元和韓元大幅貶值發出警告，一度令美元承壓，並給日元一些喘息機會，但影響隨後減弱。

繼周三 (17 日) 小幅上揚後，日元重回貶勢，兌美元匯價下跌 0.2%，至 154.64 日元兌 1 美元。日本財務省負責國際事務的副大臣神田真人 (Masato Kanda) 表示，七國集團 (G7) 財長重申他們的立場，認為匯率過度波動不利於經濟。

日本央行總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 周四表示，若日元貶值大幅推高國內通膨，則央行可能會再次升息。

其他貨幣方面，歐元跌近 0.3% 至 1.0644 美元。英鎊貶近 0.2% 至 1.2434 美元。澳幣貶逾 0.2% 至 0.6421 美元。

至於加密貨幣，在啟動減半前，比特幣漲逾 4% 至 63,666 美元。

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